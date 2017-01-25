Назарбаев объяснил, почему передает часть президентских полномочий

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в специальном обращении к народу, показанном в среду вечером на государственных телеканалах, объяснил, почему собирается передать часть президентских полномочий правительству и парламенту. Он отметил, что сильная президентская вертикаль нужна была стране на заре становления государства.

«Обращаюсь к вам по принципиальному для нашей страны вопросу - это перераспределение полномочий между ветвями государственной власти. Моим распоряжением была создана специальная рабочая группа, они поработали неплохо. Я заслушал отчет работы группы. Предстоящая реформа опирается на логику нашего развития и на логику вообще. Президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Сильная президентская вертикаль нужна была нам в ходе огромных трудностей становления государства. Она себя в то время оправдала. Все наши достижения были произведены именно в этой системе. И она была нацелена на повышение эффективности системы управления. Благодаря этому мы построили новое государство. Новую экономику, новое общество и правильность выстроенной нами траектории развития того времени подтверждена историей Отмечая 25-летие нашей Независимости мы говорили о наших достижениях, в том числе это работа властной структуры и президентской системы управления», - отметил президент.

При этом он подчеркнул, что реформа системы государственного управления продиктована новыми вызовами: «Однако мир меняется на наших глазах. Скорость и сложность общественных процессов нарастает и у нас в Казахстане. Уже сегодня мы должны думать о том, как реагировать на глобальные, региональные вызовы, которые неизбежно поставит грядущая история перед нами», - заявил глава государства.

«Суть предлагаемой реформы состоит в серьезном перераспределении властных полномочий, демократизации политической системы в целом», - пояснил он.