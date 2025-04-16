​Местную полицейскую службу упразднят в Казахстане из-за «неоправданных ожиданий»

В Казахстане будет упразднена местная полицейская служба, так как «ее создание не оправдало ожиданий». Вместо нее в стране появится два управления — по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности. Данные нормы заложены в законопроекте «по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сфере деятельности органов внутренних дел», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«Одной из ключевых норм законопроекта является упразднение местной полицейской службы. По мнению уполномоченного органа, ее создание не оправдало ожидаемых результатов», — заявил депутат мажилиса Амантай Жаркынбек.

Он напомнил, что местная полицейская служба должна была обеспечить повышение уровня доверия местного сообщества к работе полиции. Однако «по ряду причин» поэтапно, начиная с 2018 года прошла ряд реорганизаций.

Например, передача акимам функций по назначению руководителей местной полицейской службы «привело к нарушению принципа единоначалия и разногласиям между руководителями департаментов полиции и местной полицейской службы». А при участковыми инспекторами ставились первостепенные задачи по охране общественного порядка, в результате на второй план отошли их основные функции по взаимодействию с населением.

«В связи с этим указанную службу предлагается реорганизовать, создав два управления по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности», — сообщил депутат.

Также законопроектом определяется порядок содержания в приемниках-распределителях лиц, подвергнутых административному аресту, а военно-следственные органы исключить из системы территориальных органов полиции, поскольку они не являются территориальными органами полиции и в соответствии с законом «Об органах внутренних дел Казахстана» выделены в самостоятельное подразделение ОВД.