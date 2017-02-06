И надеется получить извинения в адрес президента России
Кремль считает оскорбительной реплику ведущего Fox News, назвавшего Путина убийцей
Фото с сайта Кремля

Ирина Галат, Vласть

Кремль считает оскорбительной и недопустимой реплику ведущего телеканала Fox News, обвинившего Владимира Путина в убийствах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают Ведомости.

«Конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента (России) от такой уважаемой компании (как Fox News)», - подчеркнул Песков.

Реплика репортера Билла О'Райли прозвучала во время интервью с президентом США Дональдом Трампом. В ответ на это Трамп заявил: «В мире много убийц. Вы думаете, наше государство невинно?» Он признал, что Соединенные Штаты «наделали много ошибок». «Верьте мне, убийц вокруг и так немало», – сделал вывод Трамп.

Песков не стал комментировать ответ американского президента.

Ирина Галат
Ирина Галат

Обозреватель интернет-журнала Vласть

Еще по теме:
Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
​Тасмагамбетов назначен послом в России
Новости
Размер базовой пенсии в 2018 году вырастет в 1,8 раза
Новости
Аблязов вызван в Казахстан на допрос
Новости
Назарбаев поручил Акишеву никого не бояться
Новости
Руководитель «СК-Фармации» подал в отставку
Новости
Президент поручил уволить руководство «СК-Фармации»