Кремль считает оскорбительной реплику ведущего Fox News, назвавшего Путина убийцей

«Конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента (России) от такой уважаемой компании (как Fox News)», - подчеркнул Песков.

Реплика репортера Билла О'Райли прозвучала во время интервью с президентом США Дональдом Трампом. В ответ на это Трамп заявил: «В мире много убийц. Вы думаете, наше государство невинно?» Он признал, что Соединенные Штаты «наделали много ошибок». «Верьте мне, убийц вокруг и так немало», – сделал вывод Трамп.

Песков не стал комментировать ответ американского президента.