Азербайджан и Армения подписали мирную декларацию

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в пятницу в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о мирных отношениях между их странами.

В декларации говорится о необходимости продвижения к подписанию и ратификации уже согласованного мирного договора, пишет ВВС.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении в Вашингтоне парафировали договор, то есть утвердили согласованный текст.

В декларации сказано о важности открытия коммуникаций в регионе и о создании транспортного коридора между основной территорией Азербайджана и его эксклавом, Нахичеванью, по территории Армении, вдоль ее границы с Ираном.

Коридор назвали «Маршрут Трампа ради международного мира и благосостояния» (TRIPP).

Трамп еще накануне назвал встречу «Историческим Мирным Саммитом», хотя лидеры Армении и Азербайджана впервые за 30 с лишним лет конфликта встретились тет-а-тет около месяца назад в Абу-Даби, а в Вашингтоне подписали декларацию, а не мирный договор.

Текст договора стороны согласовали еще в марте, но Азербайджан требует, чтобы до его подписания Армения изменила свою конституцию, в которой, по мнению Баку, содержатся территориальные претензии к Азербайджану.