Назарбаев: «Все преступления должны регистрироваться в обязательном порядке»

Жакип Асанов доложил главе государства об итогах деятельности правоохранительных органов за 2016 год и планах работы на предстоящий период. Назарбаев отметил, что вопросы деятельности правоохранительных органов год от года не теряют своей актуальности, сообщает во вторник Акорда.

Президент Казахстана отметил важность проводимых реформ, направленных на улучшение состояния общественной безопасности в стране.

«На протяжении всех этих лет мы проводим реформы во всех сферах. По итогам 25-летия независимости страны мы отмечаем положительный экономический рост и улучшение благосостояния народа. Однако вопросы деятельности правоохранительной системы всегда сохраняют свою актуальность. Нами принимаются соответствующие меры, вносятся поправки в законодательство», - сказал Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что в прошлом правоохранительные органы наказывались, если количество зарегистрированных преступлений превышало показатели предыдущего года: «Данные скрывали, корректировали во избежание наказания. Сейчас же все факты должны регистрироваться в обязательном порядке», - отметил он.

Генеральный прокурор в свою очередь рассказал о мерах по сокращению количества проверок бизнес-сообщества и о мероприятиях по укреплению межгосударственных отношений в правоохранительной сфере, подготовке кадров в сфере борьбы с экономическими правонарушениями.

Асанов заявил, что в настоящее время принимаются все необходимые меры для решении задач, поставленных перед органами прокуратуры, в том числе по переходу административных и уголовных процессов на электронно-цифровой формат.

«Еще один индикатор улучшения общественной безопасности – это количество заключенных в местах лишения свободы. В начале 90-х годов в Казахстане было около 100 тысяч заключенных, на сегодняшний день в местах лишения свободы находятся в три раза меньше, около 36 тысяч человек», - сказал Генпрокурор.