​Тенге возвращается к уровню ниже 324 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в четверг составил $39,5 млн., показав снижение на $350 тыс. по сравнению с результатами утренних торгов в среду.

На 11:30 по времени Астаны апрельские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $55,42 за баррель, показывая 0,6% снижение с начала торгов. Во вторник Американский институт нефти (API) сообщал, что на прошлой неделе запасы нефти в США выросли на 14,2 млн. баррелей. Министерство энергетики страны должно опубликовать свои данные в среду, при этом аналитики ожидают умеренного роста нефтяных запасов – примерно на 2,5 млн. баррелей. Такие прогнозы несколько поддерживают котировки после 1,5% падение в среду после новостей о росте добычи в США и ослаблении спроса на сырье.