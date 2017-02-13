Суд санкционировал арест Жанболата Мамая на два месяца

Медеуский районный суд Алматы 11 февраля санкционировал арест главного редактора газеты «Трибуна» Жанболата Мамая на два месяца в рамках расследования дела о хищении средств банка "БТА" Мухтаром Аблязовым, сообщает международный фонд защиты свободы слова "Әділ сөз". Сам Мамай отрицает вину.

«Я, Жанболат Мамай, не считаю себя виновным по предъявленным мне обвинениям. Никогда в жизни не занимался бизнесом, финансовой деятельностью», - сказал Мамай, передает Sputnik.

О задержании Мамая, который якобы был пособником бывшего председателя совета директоров АО БТА Банк Мухтара Аблязова, стало известно 10 февраля. Антикоррупционное ведомство заявило, что Мамай отмывал часть похищенных в БТА Банке денежных средств под видом проведения легальных финансовых операций через газету "Саяси калам: Трибуна".

В настоящее время антикоррупционной службой проводятся следственные действия, в том числе обыски по месту возможного нахождения финансовых и других документов, подтверждающих факты легализации преступных денег.

Газета «Трибуна» выходит на казахском и русском языках. Жанболат Мамай – известный оппозиционный журналист, общественный и политический деятель.







