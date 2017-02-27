5 лиц недели: Жанболат Мамай в центре внимания

Минувшие семь дней выдались небогатыми на информационные поводы. Главным ньюсмейкером ушедшей недели стал главный редактор газеты «Трибуна» Жанболат Мамай, обвиняемый в пособничестве Мухтару Аблязову в отмывании похищенных денег. По делу Мамая высказались правозащитники, министр информации и коммуникаций и руководство комитета уголовно-исполнительной системы.

Пропавший вертолет С-341

В воскресенье, 26 февраля, комитет по чрезвычайным ситуациям МВД сообщил о том, что пропавший накануне частный вертолет С-341 предположительно обнаружен в 60 километрах от города Аягоз Восточно-Казахстанской области. По данным комитета, на борту судна было два человека: пилот погиб в результате крушения, пассажир доставлен в село Айгыз. Движение к месту крушения затруднено погодными условиями и отсутствием дороги.

Главный редактор газеты «Трибуна» Жанболат Мамай

В начале прошлой недели стало известно, что мера пресечения в отношении оппозиционного журналиста и редактора газеты «Трибуна» Жанболата Мамая останется без изменений. Кроме того, появилась информация о том, что в отношении задержанного журналиста в стенах СИЗО применялось физическое насилие. 23 февраля региональная группа Национального превентивного механизма по предупреждению пыток по Алматы и Алматинской области посетила следственный изолятор СИ-18, где содержится Мамай. В результате проверки, группа постановила, что физическое и психологическое насилие в отношении Жанболата Мамая имело место:

«В частности, он подвергся психологическому и физическому давлению со стороны лиц, находившихся с ним в одной камере, которые оказались лицами, имеющими ранее неоднократную судимость», – сообщалось в распространенном сообщении.

Более того, администрация СИЗО не предпринимала меры по обеспечению безопасности подозреваемого после обращений его адвоката. После посещения СИЗО группой НПМ, журналист был переведен в другое, более безопасное, место.

Министр информации и коммуникации Даурен Абаев сообщил о том, что прокуратура Алматы, в свою очередь, опровергает факт физического давления на Мамая. В то время как организованный комитет в защиту Жанболата Мамая считает его дело политическим, требуя справедливого и законного расследования дела. Администрация СИЗО с такими заявлениями не согласна: в пятницу, 24 февраля, стало известно, что во время разговора с представителями прокуратуры Алматы и комитета уголовно-исправительной системы МВД, Жанболат Мамай подписал документ о том, что не имеет претензий к администрации следственного изолятора и другим арестованным.

Председатель партии «Ак жол», депутат мажилиса Азат Перуашев

Партия «Ак жол» разработала предложения по поправкам в Конституцию страны в рамках реформы по перераспределению власти. Среди них – создание однопалатного парламента. К такой идее члены партии пришли после встреч с избирателями в регионах Казахстана. По словам председателя партии Азата Перуашева, на этих встречах неоднократно звучало предложение юристов о преобразовании нынешнего двухпалатного парламента в однопалатный. Как пояснил Перуашев корреспонденту Vласти, двухпалатный парламент больше подходит федеративным государствам, в то время, как Казахстан является унитарным государством. Вместе с тем, он отметил, что однозначной позиции по предложению нет.

Депутат сената Дарига Назарбаева

Дарига Назарбаева предлагает внедрить в законодательство рычаги жесткого регулирования и ограничения торговой наценки на сельскохозяйственную продукцию и лекарства для борьбы с перекупщиками. Также в ходе парламентских слушаний Назарбаева поставила вопрос о развитии государственно-частного партнерства и открытии экспортных маршрутов для казахстанских производителей. В частности, она обратилась к Национальной палате предпринимателей с предложением заняться выходом на экспорт самостоятельно, использую созданные государством механизмы.

Кроме того, сенатор выразила несогласие с предложением партии «Ак жол» о создании однопалатного парламента, так как считает, что двухпалатный парламент «доказал свою состоятельность». Подобное разделение власти делает государственное управление «гибким и устойчивым».

Казахстанские учителя

В скором будущем казахстанских педагогов ждут позитивные изменения: на законодательном уровне упразднят ведение бумажной отчетности; запретят делать обходы и заниматься другой не связанной непосредственно с преподаванием работой. Также министерство образования и науки планирует ввести в школах должность педагога-ассистента, который будет работать с детьми с особыми потребностями.

По словам министра Ерлана Сагадиева, вопрос об упразднении заполняемой от руки отчетности будет решаться совместно с проверяющими органами: министерством финансов и прокуратурой. Сагадиев также отметил, что одна из важных задач ведомства – добиться освобождения учителей от несвойственной им изначально работы, вроде обхода квартир и дом для сбора информации для вышестоящих местных органов.

Также с 2017 года в казахстанских школах появится педагог-ассистент, который будет помогать детям с особыми потребностями. Подобное решение должно помочь развитию инклюзивного образования в стране. На сегодня 54% школ в Казахстане не создали условий для детей с особыми потребностями.