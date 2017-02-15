Мир за ночь. 14-15 февраля 2017 года

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Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер заявил, что президент страны Дональд Трамп ожидает от России деэскалации ситуации на востоке Украины и «возврата Крыма», пишут Ведомости. «Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия на Украине и вернет Крым», — сказал Спайсер на брифинге.

По его словам, Трамп хочет «поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации». «Чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая «Исламское государство», — отметил пресс-секретарь.

Федеральной резервной системе, вероятно, потребуется повысить ставки на ближайших заседаниях, сказала глава американского регулятора Джанет Йеллен, сообщает Reuters. В то же время, она дала понять, что в отношении экономической политики администрации Дональда Трампа существует значительная неопределённость. Йеллен сказала, что ФРС рискует опоздать, если будет затягивать с повышением ставок, и в итоге будет вынуждена ужесточать политику быстро, что может привести к рецессии.

«Слишком долгое ожидание сворачивания стимулов может быть неразумным», - сказала Йеллен, выступая перед банковским комитетом сената США в Вашингтоне и сославшись на то, что американский центробанк прогнозирует дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда и ускорение инфляции до 2 процентов. «На предстоящих заседаниях комитет проанализирует, продолжают ли показатели занятости и инфляции улучшаться в соответствии с этими ожиданиями, и в этом случае дальнейшая корректировка ставки федерального финансирования, вероятно, будет оправданной".

Йеллен не сказала, ожидает ли руководство ФРС, что экономике потребуется три повышения ставки в 2017 году, о чём сообщалось в декабре. Она также не уточнила, повысит ли регулятор ставку впервые с начала года на мартовском заседании или на июньском, как прогнозирует большинство аналитиков.

Цены на нефть выросли на торгах во вторник благодаря сокращению добычи ОПЕК, но продолжают торговаться в узком коридоре из-за роста производства сырья в других регионах, сообщает Reuters. К 20.45 по времени Астаны фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 1,37% до $56,35 за баррель.

На стороне нефти добросовестное следование производителями глобальному пакту о сокращении добычи. Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства ранее договорились о сокращении добычи примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке. Поставки из одиннадцати стран ОПЕК, взявших на себя обязательства сокращать добычу, снизились до 29,888 миллиона баррелей в сутки в январе, говорится в ежемесячном отчёте нефтекартеля. Таким образом ОПЕК в январе выполнила условия пакта на 93 процента, показали расчёты Рейтер.

Многие аналитики при этом считают, что нефтедобытчикам придётся сокращать производство более ударными темпами, если они хотят избавиться от избытка предложения на рынке в этом году. «Если посмотреть на данные самой ОПЕК, то всё становится предельно ясно», – сказал Тамас Варга из PVM Oil Associates. «Более добросовестно выполняйте обязательства (в рамках соглашения), продолжайте сокращать добычу и продлите пакт ещё на полгода, чтобы избежать роста мировых запасов нефти в этом году», – добавил он.

В то же время рост добычи сланцевой нефти в США продолжает довлеть над котировками, подрывая усилия ОПЕК. Общая добыча нефти в США увеличилась на 6,5% с середины 2016 года до 8,98 млн. баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с апреля прошлого года.

Российские военные самолеты 10 февраля несколько раз совершили опасные маневры вблизи американского эсминца в Черном море, заявили в Пентагоне, пишет BBC. Американское министерство обороны охарактеризовало маневры российской авиации как небезопасные и непрофессиональные. Капитан Дэнни Хермандес, представляющий вооруженные силы США в Европе, сообщил, что всего имели место три отдельных инцидента с участием российских военных самолетов и американского корабля.

Маневры в двух случаях совершали самолеты Су-24, а еще в одном - более крупный ИЛ-38, заявил он. Российские самолеты, по словам военного, не отвечали на запросы американского судна. «Подобные инциденты внушают тревогу, так как могут привести к аварии или неверной оценки ситуации», - добавил он. Американский корабль, согласно сообщению, патрулировал международные воды в Черном море после учений Sea Shield.

Также издание Republic со ссылкой на New York Times сообщает, что Россия «тайно» разместила новые крылатые ракеты вопреки договору, подписанному между Москвой и Вашингтоном в 1987 году. В администрации пояснили, что на счету у России два батальона «запрещенных» ракет. Один из них расположен на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). Второй в декабре 2016 года перенесли с полигона на оперативную базу. Ее местоположение источник не уточнил.

«Этот шаг представляет собой серьезную проблему для президента [США Дональда] Трампа, который пообещал улучшить отношения с президентом [России] Владимиром Путиным и добиваться будущих договоренностей по поводу разоружения», – сказал New York Times собеседник из администрации президента США.