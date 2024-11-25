В Павлодарской области весной 2025 года начнут строить мусоросортировочный комплекс

В Павлодарской области в апреле 2025 года планируется начать строительство мусоросортировочного комплекса с извлечением пластика, металла, бумаги и стекла. Об этом, как передает корреспондент агентства Kazinform , сообщил глава региона Асаин Байханов на брифинге Службы центральных коммуникаций.

По его словам, инвестор уже разработал проектно-сметную документацию, получил положительную экспертизу от оператора «Жасыл Даму» и предварительное одобрение холдинга «Байтерек» на финансирование проекта. Запустить предприятие планируется до конца 2025 года.

«Мы прекрасно осознаем, что рост промышленности оказывает давление на экологическую обстановку в регионе, поэтому ставим задачу сдерживать и поэтапно снижать выбросы, сохраняя динамику индустриализации региона», - отметил Байханов.

Аким добавил, что внедрение комплексных экологических решений и применение последних ecofriendly-технологий на четырех крупных предприятиях группы ERG «позволит достичь планомерного снижения выбросов на них на 50 тысяч тонн, или 57%». С 2025 по 2027 годы аналогичные меры внедрят на Павлодарском нефтехимическом заводе, трех ТЭЦ региона, Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

В феврале этого года председатель правления АО «Жасыл даму» Сарсенбай Ержан сообщал, что в Казахстане планируется построить пять мусороперерабатывающих заводов и восемь мусоросортировочных комплексов: по два проекта в городах Астана и Шымкент, Атырауской, Костанайской областях, по одному проекту в Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, Кызылординской и Актюбинской областях.