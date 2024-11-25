Казахстан планирует получить в мае 2025 года статус страны, свободной от ящура

Несмотря на поручение премьер-министра получить статус страны, свободной от ящура до конца 2023 года, министерство сельского хозяйства надеется, что эта работа будет завершена только в мае 2025 года. Как заявили в ведомстве, отвечая на запрос «Власти», все необходимые заявки поданы 7 июня 2024 года.

«В текущем году министерством проведено официальное переподтверждение статуса благополучия по ящуру с вакцинацией для юго-восточных регионов Казахстана перед Всемирной организацией по здоровью животных. В настоящее время осуществляется работа по получению статуса благополучия по ящуру для северо-западных областей страны, а также по самодекларации о благополучии по высокопатогенному гриппу птиц», - говорится в ответе на запрос за подписью председателя комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Казбека Ташимова.

В ведомстве уточнили, что по процедуре рассмотрения заявок на восстановление статуса по ящуру досье подается минимум за два месяца до заседания соответствующей рабочей группы Всемирной организации по здоровью животных. В частности, для ящура заявки принимаются до 24 августа, так как заседание рабочей группы проходит с октября. Поданые досье анализируются научной комиссией ВОЗЖ и рабочей группой экспертов, которые оценивают предоставленные данные, включая географические карты зон, соответствие требованиям Кодексу здоровья наземных животных и другие доказательства. Окончательное решение по заявкам выносится на Генеральной сессии ВОЗЖ, которая проводится ежегодно в мае.

В адрес департамента Казахстан направил два досье, касающиеся северо-западных и центральных регионов. Сейчас ведется работа по предоставлению ответов на поставленные вопросы и запросы на дополнительную информацию, чтобы «соответствовать международным требованиям и рекомендациям».

Вместе с тем Казахстан восстановил статус страны, свободной от классической чумы свиней, а также утверждена самодекларация ВОЗЖ Казахстана как страны, свободной от африканской чумы свиней и африканской чумы лошадей.

Напомним, Алихан Смаилов, будучи премьер-министром Казахстана, в мае 2023 года поручал Минсельхозу завершить работу, чтобы страна получила статус, свободной от ящура. Тогда глава кабинета министров заявил, что ведомство эту работу не провело своевременно.