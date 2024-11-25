Минсельхозу поручали завершить эту работу до конца 2023 года
Казахстан планирует получить в мае 2025 года статус страны, свободной от ящура
Фото пресс-службы президента Казахстана

Тамара Вааль, Астана, Власть

Несмотря на поручение премьер-министра получить статус страны, свободной от ящура до конца 2023 года, министерство сельского хозяйства надеется, что эта работа будет завершена только в мае 2025 года. Как заявили в ведомстве, отвечая на запрос «Власти», все необходимые заявки поданы 7 июня 2024 года.

«В текущем году министерством проведено официальное переподтверждение статуса благополучия по ящуру с вакцинацией для юго-восточных регионов Казахстана перед Всемирной организацией по здоровью животных. В настоящее время осуществляется работа по получению статуса благополучия по ящуру для северо-западных областей страны, а также по самодекларации о благополучии по высокопатогенному гриппу птиц», - говорится в ответе на запрос за подписью председателя комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ Казбека Ташимова.

В ведомстве уточнили, что по процедуре рассмотрения заявок на восстановление статуса по ящуру досье подается минимум за два месяца до заседания соответствующей рабочей группы Всемирной организации по здоровью животных. В частности, для ящура заявки принимаются до 24 августа, так как заседание рабочей группы проходит с октября. Поданые досье анализируются научной комиссией ВОЗЖ и рабочей группой экспертов, которые оценивают предоставленные данные, включая географические карты зон, соответствие требованиям Кодексу здоровья наземных животных и другие доказательства. Окончательное решение по заявкам выносится на Генеральной сессии ВОЗЖ, которая проводится ежегодно в мае.

В адрес департамента Казахстан направил два досье, касающиеся северо-западных и центральных регионов. Сейчас ведется работа по предоставлению ответов на поставленные вопросы и запросы на дополнительную информацию, чтобы «соответствовать международным требованиям и рекомендациям».

Вместе с тем Казахстан восстановил статус страны, свободной от классической чумы свиней, а также утверждена самодекларация ВОЗЖ Казахстана как страны, свободной от африканской чумы свиней и африканской чумы лошадей.

Напомним, Алихан Смаилов, будучи премьер-министром Казахстана, в мае 2023 года поручал Минсельхозу завершить работу, чтобы страна получила статус, свободной от ящура. Тогда глава кабинета министров заявил, что ведомство эту работу не провело своевременно.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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