​КМГ не будет сокращать персонал в случае падения цен на нефть до $40

«КазМунайГаз» не прибегнет к сокращениям работников, если цены на нефть упадут до $40. Возможный обвал цен на нефть также не скажется на способности обслуживать взятые компанией кредиты, сообщил корреспонденту «Власти» председатель правления КМГ Асхат Хасенов.

«Нет, мы сокращать людей не будем. Мы социально-ориентированы, это для нас первая задача», — заявил Хасенов в ответ на вопрос «Власти» о том, будет ли КМГ сокращать штат в случае падения цен на нефть до $40 за баррель.

Хасенов пояснил, что основной доход КМГ получает с продажи добытой нефти. Если цены на нефть пойдут вниз, компания будет сокращать капитальные вложения, фокусируясь только на тех проектах, которые «дают максимальный эффект».

Вместе с тем КМГ может пересмотреть расходы на оплату переработок и прочие доплаты рабочим. При обвале цен руководство компании будет думать работа в каких направлениях должна быть ограничена объемами изначального плана.

В случае падения цен компания не ждет проблем и в части выполнения обязательств перед кредиторами.

«Сегодня у нас достаточно стабильное финансовое положение. У нас есть свои свободные денежные средства, это все капитал. Мы очень стрессоустойчивые. Долг мы погашаем», — пояснил Хасенов.

В прошлую пятницу глава КМГ заявлял, что не ожидает резкого падения цен на нефть после вступления Дональда Трампа в должность президента США. При этом компания разработала планы действия на случаи снижения ее стоимости до $60, $50 и $40.

То, что нефть значительно подешевеет, допускают некоторые аналитики, поскольку во время предвыборной кампании Трамп обещал облегчить условия для добычи нефти сланцевым производителям США.

В 2014 году нефтяной рынок столкнулся с резким 40%-м обвалом цен на нефть из-за наращивания и снижения себестоимости добычи сланцевыми производителями. В декабре 2014 года баррель Brent торговался ниже $40.

В подготовке заметки участвовала Тамара Вааль