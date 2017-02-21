Командиры части, военнослужащие которой погибли под лавиной, уволены - Минобороны

Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков освободил от занимаемой должности командира части, военнослужащие которой погибли под лавиной, уволен также его заместитель - начальник штаба части. Об этом сообщил заместитель министра обороны республики Талгат Мухтаров.

«Решением министра обороны освобожден от должности командир воинской части и начальник штаба части - майор Бралинов и майор Шойбеков», - сказал Мухтаров на брифинге.

Он пояснил, что это дисциплинарное решение, которое не касается уголовного дела.

«Оценка будет дана в ходе следствия по результатам следственных мероприятий, вина (кого-либо - ред.) будет определена судом...В связи с тем, что у правительственной комиссии были вопросы по организации проведения вот этих учебных мероприятий, министром обороны было принято решение освободить от должности данных должностных лиц», - добавил Мухтаров.

17 февраля в результате схода лавины в Жамбылской области погибли семь военнослужащих, еще восемь получили травмы.