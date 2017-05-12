«Казконтент» возглавил Евгений Кочетов

29-летний Кочетов до 2013 года работал в подразделениях центрального аппарата партии «Нур Отан», затем был назначен руководителем подразделения развития корпорации «Цесна», с 2014 по 2016 год занимал должность управляющего директора в компании «Kazakhstan Real Estate Group». С 1 октября 2016 года занимал должность директора Службы центральных коммуникаций министерства информации и коммуникаций.

Евгений Кочетов был колумнистом интернет-журнала Vласть. Он готовил серию публикаций "Экономика казахстанца".