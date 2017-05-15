​Авиакомпании SCAT начнет полеты из Астаны в подмосковный аэропорт Жуковский 2 июля вместо запланированного 6 июня
Открытие рейса Астана-Жуковский авиакомпании SCAT перенесено из-за техосмотра самолета
Фото Искандера Салиходжаева

Из-за задержки технического осмотра и позднего возвращения воздушного судна с техобслуживания запуск рейса из Астаны в подмосковный аэропорт Жуковский отложено на 2 июля 2017 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

На первые рейсы из Астаны в Жуковский было выкуплено около 30 билетов, как отметили в авиакомпании, все они были предупреждены о переносе. Пассажиры, купившие билеты могли вернуть их, либо изменить место прилета на аэропорт Домодедово:

«Открытие рейса Авиакомпании «SCAT» Астана – Раменское переносится на 2 июля в связи с поздним возвращением воздушного судна с планового технического обслуживания. Сроки возвращения воздушного судна с планового технического обслуживания зависят только от компании, проводящей его, в очень редких случаях срок возвращения воздушного судна переносится, но это происходит по независящим от авиакомпании причинам. На данный рейс было выкуплено порядка 30 билетов, все пассажиры, купившие билеты на это период времени были оповещены заранее, каждому была предоставлена возможность возврата полной стоимости перелета, либо изменения места прилета аэропорт «Домодедово» (Москва)», – говорится в сообщении.

Аэропорт Жуковский открылся 30 мая 2016 года. Предполагалось, что SCAT начнет полеты в Москву 6 июня.

Айсулу Тойшибекова
Айсулу Тойшибекова

Репортер интернет-журнала Vласть

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