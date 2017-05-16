Компания застройщик ликвидирует последствия наклона дома в Алгабасе

Компания-застройщик дома №1/156 в микрорайоне «Алгабас-6» «Астана-Курылыс» проводит работы по восстановлению вертикальности жилого дома и закреплению его основания в ровном положении, заключительным этапом восстановительных работ станут бетонные сваи, установленные в основании дома, сообщает пресс-служба акимата города.

О крене жилого дома стало известно в начале мая, 2 мая Казахский национально исследовательский институт строительства и архитектуры (КазНИИСА) выдал компании «Астана-Курылыс» рекомендации по восстановлению дома:

«Разность по нивелированию перекрытия составляет 10-12 сантиметров вдоль накренившейся оси согласно данных КазНИИСА. На сегодня выполнены работы по закреплению пятна 12 согласно рекомендации КазНИИСА и приступили ко второму этапу, предусматривающему устройство противофильтрационного экрана жилого дома №1/156», – говорится в сообщении.

Третьим и завершающим этапом станет выравнивание жилого дома и закрепление плиты его основания сваями из монолитного бетона. За качеством выполнения работа следит проектный институт строительства и архитектуры.

Это не первый подобный случай – в 2016 году жилой дом, находящийся по адресу микрорайон «Алгабас-6», 1/136 в Алатауском районе, в ночь с 1 на 2 июня был полностью эвакуирован в результате обращения одного из жильцов. По его сообщению, дома накренился в сторону. Было эвакуировано 200 человек, которых разместили в гостиницах за счет застройщика. Тогда специальная комиссия, рассматривавшая инцидент, пришла к выводу, что причиной крена стали нарушенные условия строительства, дома комиссия рекомендовала снести.