​Тенге торгуется по 313 за доллар

Объем торгов по итогам утренней сессии в среду составил $43,5 млн., показав рост на $8,3 млн. по сравнению с результатами утренних торгов во вторник.

На 11:10 по времени Астаны июльские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $51,24 за баррель. Во вторник Международное энергетическое агентство заявило, что продление соглашения о сокращении нефтедобычи может не дать ощутимых результатов. Как пишут Ведомости, на заседании 25 мая страны ОПЕК, как ожидается, продлят договоренность по ограничению добычи минимум до конца года. Однако к концу 2017 года запасы нефти могут не снизиться до среднего за пять лет уровня, на что рассчитывают участники сделки.

«Чтобы сократить запасы еще сильнее, во втором полугодии еще придется проделать большую работу», – говорится в докладе МЭА. Аналитики агентства подчёркивают, что на пути ОПЕК стоят сланцевые добытчики США и ряд не входящих в картель стран. Сектор сланцевой добычи в США демонстрирует динамичное развитие, из-за чего МЭА повысило оценку роста производства в стране до 790 тыс. баррелей в день в 2017 году по сравнению с концом 2016-го, предупредив, что может продолжать повышать ее и дальше.

Сланцевые добытчики в США за счет сокращения расходов и повышения эффективности сильно снизили себестоимость добычи. На основных месторождениях компании в этом году добиваются операционной рентабельности при $45-50 за баррель, при этом, например, на наиболее эффективных участках месторождения Permian Basin она может составлять и $20. Объемы бурения растут даже быстрее, чем во время пика сланцевой революции в 2014 года, а добычи – приближаются к докризисным. По данным Baker Hughes, количество нефтяных буровых в США выросло с минимальных во время кризиса 316 в конце мая 2016 года до 712 за прошлую неделю.