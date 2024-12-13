Апелляционный суд оставил в силе административный арест отцу Шерзата Полата

В пятницу, 13 декабря, судебная коллегия по административным делам Алматинской области оставила постановление суда Енбекшиказахского района в отношении Каржаубая Нурымова, отца убитого в Талгаре подростка, без изменения, жалобу адвокатов - без удовлетворения.

Адвокаты Каржаубая Нурумова подавали жалобу и просили принять во внимание смягчающие факторы.

«Нурумов К. П. является отцом четверых несовершеннолетних детей, которые в его отсутствии остаются без отцовской поддержки и заботы, является единственным кормильцем, дома остаются пожилые родители, супруга, несовершеннолетние дети» - говорится в жалобе адвокатов.

Они настаивали на отмене постановления суда.

Напомним, 10 декабря прошли похороны дяди убитого подростка Шерзата Полата, найденного мертвым на окраине Талгара. В полиции заявили, что «на данном этапе следствия каких-либо признаков криминального характера не установлено» и что семья погибшего Ш. Полата все время находилась под охраной полицейских, но каких-либо угроз им не поступало.

В тот же день после похорон был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов, а в ночь на 11 декабря суд назначил ему 15 суток ареста «за нарушение общественного порядка» - статья 434 Кодекса об административных правонарушениях. В полиции заявили, что он выражался нецензурной бранью, приставал к обществу и угрожал полицейскому ножом».

Незадолго до этого агентство КазТАГ сообщило, что Нурымов взобрался на крышу грузового автомобиля и ждал встречи с журналистами. На месте собралось большое количество силовиков.

12 декабря в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что на Нурымова заведено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества».