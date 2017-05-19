БРК профинансировал расширение аэропорта Астаны

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» открыло финансирование проекта расширения международного аэропорта Астаны на возмещение расходов, связанных со строительно-монтажными работами. БРК предоставит заем сроком на 14 лет в сумме 11 млрд. тенге, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу банка.

«Предоставленные Банком долгосрочные кредитные ресурсы позволят завершить строительство нового пассажирского терминала аэропорта столицы Казахстана. Значимость проекта трудно переоценить с учетом увеличивающегося пассажиропотока через воздушную гавань Астаны, а также ожидаемого потока посетителей международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017», — отметила старший банкир дирекции по работе с клиентами БРК Балжан Есенбаева.

Общая стоимость проекта расширения аэропорта - 92,6 миллиарда тенге. По данным агенства, в результате реализации проекта пропускная способность аэропорта Астаны увеличится более чем в 2 раза, общая площадь пассажирских терминалов увеличится до 72 тысяч 210 квадратных метров.

Ожидается, что после завершения проекта будет создано 350 постоянных рабочих мест.

Астана является столицей Казахстана с 1997 года. Население города, по официальным данным, превышает 1 млн. человек.