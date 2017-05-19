В шведской прокуратуре сообщили о возможном возобновлении дела Ассанжа

В пятницу шведская прокуратура прекратила расследование дела об изнасиловании против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и аннулировала ордер на его арест. Однако позже прокуратура Швеции уточнила, что следствие по делу Ассанжа может быть возобновлено, если он окажется в стране до 2020 года, до истечения срока давности преступления, в котором он подозревается, сообщает агентство РИА Новости.

«Следствие может быть возобновлено, если Джулиан Ассанж окажется в Швеции в срок до 2020 года, когда истекает срок давности преступления, в котором он подозревается», — заявила прокурор Марианн Ню в пятницу на пресс-конференции в Стокгольме в связи с закрытием дела в отношении Ассанжа об изнасиловании, в котором он подозревается, и отмене ордера на его арест.

Кроме того, как передает Associated Press, в полиции Великобритании сообщили, что арестуют Джулиана Ассанжа, если тот покинет здание посольства Эквадора в Лондоне.

Основатель WikiLeaks с июня 2012 года находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks опасается, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.