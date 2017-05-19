Шведская прокуратура сняла обвинения с Ассанжа

В пятницу шведская прокуратура прекратила расследование дела об изнасиловании против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает Медуза .

По данным сайта сторонников Ассанжа, это стало возможно из-за решения рабочей группы ООН по вопросам заключения под стражу. В феврале 2016 года эта группа решила, что Швеция и Великобритания лишают Ассанжа права на свободу.

Основатель WikiLeaks с июня 2012 года находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks опасается, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.

В апреле 2013 года сайт WikiLeaks опубликовал 1,7 миллиона документов американской дипломатической службы и разведки за 1973-1976 годы. По словам Ассанжа, документы проливают свет «на целый спектр» действий США, оказавших влияние на мировую политику и историю. Многие из документов были адресованы или составлены лично Генри Киссинджером, занимавшим пост госсекретаря США с 1973 по 1977 год.

WikiLeaks назвал эту базу данных «Публичной библиотекой дипломатии США» (PlusD). Большая часть документов маркирована как «не для распространения» (NODIS, no distribution). Часть документов также изначально имела статус секретных.

В числе опубликованных документов телеграммы, отчеты разведки, переписка конгресса и ряд других документов, рассекреченных властями США и выложенными в открытый доступ.

Громкий скандал вокруг WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. В декабре того же года MasterCard, PayPal и Visa прекратили принимать пользовательские пожертвования в пользу интернет-портала, мотивируя свое решение вовлеченностью сайта в противозаконную деятельность.