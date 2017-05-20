Bank RBK и Qazaq Banki договорились об объединении

Акционеры АО «Bank RBK» и АО «Qazaq Banki» ведут переговоры об объединении двух финансовых институтов. В ближайшее время ожидается подписание меморандума о взаимопонимании между банками, который и станет отправной точкой объединения. Ключевые положения документа согласованы с Национальным банком, сообщила пресс-служба Bank RBK в субботу.

Объединенный финансовый институт будет работать под брендом Bank RBK. Дорожная карта поэтапного объединения предполагает, что крупным контролирующим участником новой структуры станет Владимир Ким, говорится в сообщении.

«Укрупнение игроков в банковском секторе путем концентрации капитала банков, носящих статус «крепких середнячков», – естественное и правильное решение для достижения цели построить мощный банковский сектор, который будет драйвером развития экономики страны. Именно поэтому объединение Bank RBK и Qazaq Banki находит полное понимание и поддержку со стороны Национального Банка», – приводятся в сообщении слова председателя правления и члена совета директоров АО «Bank RBK» Игоря Мажинова.

Bank RBK входит в 10-ку крупнейших банков Казахстана, Qazaq banki - в 20-ку.