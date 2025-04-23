Законопроект, позволяющий отчуждение земель нацпарков для населенных пунктов, одобрил в первом чтении мажилис

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий», предусматривающий возможность перевода таких земель для функционирования сельских населенных пунктов, а также объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Депутат Ольга Булавкина заявила, что эти нормы будут распространяться только на объекты, существовавшие до создания и расширения особо охраняемых природных территорий.

«Отсутствие в действующем законодательстве правовых механизмов для жизнеобеспечения населенных пунктов, а также социальных и стратегических объектов, расположенных на территориях ООПТ, в том числе строительства и ремонтных работ по их эксплуатации, создавали не только препятствия, но и угрозы для полноценного функционирования этих объектов», - сказала она.

Депутат также отметила, что рабочая группа поддержала расширение перечня исключительных случаев: при которых допускается перевод земель для строительства селе-, оползне-, лавинозащитных сооружений из земель отдельных категорий.

В ходе обсуждения некоторые депутаты высказались против нормы о выводе земель из особо-охраняемых природных территорий для функционирования сельских населенных пунктов. При этом депутаты Марат Башимов и Бакытжан Базарбек заявили о фактах незаконного строительства в нацпарках.

«Правительство внесло поправку, по которой вносится новый подпункт 5 статьи 120 Земельного кодекса, основание перевода земель ООПТ – сельские населенные пункты, полагая, что есть в некоторых нацпарках, заповедниках дома, которые ошибочно попали. Мы посчитали: примерно 40-50 тысяч. Но есть 120 статья Земельного кодекса – земли ООПТ не подлежат отчуждению. Мы на рабочей группе, депутаты, отклонили эту редакцию. Мы против отчуждения земель ООПТ», - сказал депутат Базарбек.

Булавкина же заявила, что эта норма будет касаться только инфраструктуры, а не жилых домов, находящихся на особо-охраняемых природных территориях.

«Остальные вопросы будут решаться только в судебном порядке, когда граждане будут обращаться за легализацией своего имущества», - пояснила она.

«Мы выводим оттуда все существующие инфраструктурные объекты – это канализационные сооружения, могилы, дороги, санатории, все социальные объекты», - также добавил депутат Едил Жанбыршин.

Башимов заявил, что в 2017 году депутаты делали запрос на имя премьер-министра и получили ответ, что 171 пользователь в Иле-Алатауском парке получил участки незаконно. По его словам, группа депутатов выступила против нормы о переводе земель из ООПТ для сельских населенных пунктов, которая, в особенности в случае парка Иле-Алатау, лоббрирует интересы олигархов и крупных чиновников.