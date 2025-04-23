Минюст предлагает ввести административную ответственность за нарушение авторских прав

Депутаты мажилиса на заседании палаты в среду одобрили в первом чтении поправки в закон об интеллектуальной собственности, которые предусматривают возможность воспроизводить произведения без согласия автора шрифтом Брайля, введение ускоренной экспертизы товарных знаков по ходатайству заявителя, а также введение специализации патентных доверителей. Перед вторым чтением планируется также предусмотреть административную ответственность за нарушение авторских прав и ужесточить уголовное наказание по этой статье (198 УК РК), сообщил министр юстиции Ерлан Сарсенбаев.

Законопроект предусматривает бездоговорное использование обнародованных произведений для лиц с ограниченными возможностями.

«Разрешается без согласия автора или правообладателя воспроизведение произведений шрифтом Брайля или другими специальными способами для обеспечения доступа к произведениям людям с ограниченными возможностями по зрению», - сказал Сарсенбаев.

Кроме того, предлагается введение ускоренной экспертизы товарных знаков по ходатайству заявителя. Сейчас срок экспертизы составляет семь месяцев, ускоренная экспертиза позволит получить правовую охрану товарных знаков в течение трех месяцев. Также предлагается ​​увеличить сроки направления возражений на обозначения, заявленные на регистрацию в качестве товарного знака, с одного месяца до двух. Кроме того, законопроект предполагает введение специализации патентных поверенных путем разграничения их деятельности в отношении средств индивидуализации и объектов патентования.

В ходе обсуждения поправок депутат Бакытжан Базарбек задал вопрос о регулировании авторских обществ, которые сейчас выплачивают авторам менее 70% вознаграждения.

Министр юстиции Ерлан Сарсенбаев согласился с Базарбеком и отметил, что динамика этого рынка достоверно сейчас неизвестна.

«За 2024 год примерно такая же динамика: было собрано 1,7 млрд тенге, распределено 1,2 млрд тенге, а выплачено всего 920 млн, что составляет всего 53% от вознаграждения, тогда как по закону эта сумма должна составлять не менее 70%», - сказал министр.

По его словам, разработчики законопроекта готовы пересмотреть статью 198 Уголовного кодекса, расширив ее диспозицию и охватить эти правонарушения.

«Более того, на сегодня получается, что в сфере авторских правоотношений не предусмотрена административная ответственность, и ее мы тоже предлагаем ввести в рамках обсуждения подготовки законопроекта ко второму чтению», - сказал министр.

Также, по его словам, до осени планируется разработать цифровую платформу для заключения цифровых договоров между правообладателями и авторскими организациями, чтобы обеспечить прозрачность вознаграждения авторам.