Также будут внедрены туристические маршруты по таким местам
Инвентаризацию памятников истории и культуры проведут в Казахстане
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

В Казахстане до 1 сентября разработают комплексный план по сохранению и продвижению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО, а до 1 августа министерство культуры и информации с акиматами должны провести инвентаризацию памятников истории и культуры. Такие поручения в среду в ходе заседания правительства дал премьер-министр Олжас Бектенов.

«Министерству культуры (необходимо – В.) разработать и внести до 1 сентября на рассмотрение правительства проект комплексного плана по сохранению и продвижению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО на ближайший период. Совместно с заинтересованными органами и акиматами провести инвентаризацию памятников истории и культуры и направить в ЮНЕСКО соответствующие документы
до 1 августа», - сказал Бектенов.

Кроме того, до 15 сентября акиматы Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и области Жетысу должны включить зоны объектов всемирного наследия в информационную систему государственного земельного кадастра. А Минтуризма – разработать и внедрить туристические маршруты, учитывающие объекты и элементы культурного наследия.

Министр культуры и информации Аида Балаева сообщила, что численность зарегистрированных объектов историко-культурного наследия Казахстана превышает 25 тыс., из них в перечень памятников истории и культуры республиканского значения включены 265, а 12 тыс. зарегистрированы как памятники истории и культуры местного значения. Десять памятников истории и культуры Казахстана включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме того, количество объектов нематериального культурного наследия в национальном перечне увеличено с 45 до 79, а 14 объектов из этого перечня уже внесены Казахстаном в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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