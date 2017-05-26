Кратковременные дожди ожидаются на выходных в Казахстане

Кратковременные дожди с грозами ожидаются преимущественно в горных и предгорных районах, температура при этом здесь сохранится выше климатической нормы на 3-6 градусов, а на остальной территории она будет ниже нормы на 2-4 градуса, сообщает РГП «Казгидромет».

«Сначала тёплый, а затем и холодный фронты вызовут дожди с грозами, местами с сильным порывистым ветром и градом на большей части территории республики. На юге, юго-востоке и востоке Казахстана кратковременные дожди с грозами ожидаются преимущественно в горных и предгорных районах», - говорится в сообщении синоптиков.

В пятницу и субботу в Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ожидаются местами заморозки 3 градуса. В субботу дожди ожидаются в Уральске, Актобе, Актау, Кызылорде, Шымкенте, Караганде и Кокшетау. В Астане 25-26 мая на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Алматы в субботу переменная облачность, без осадков. Температура ночью 14-16, днем 26-28 тепла. В воскресенье в городе ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь и гроза. Порывы ветра при грозе могут достигать 8 м/с. Температура ночью поднимется 15-17, днем 27-29 тепла.

В столице Казахстана в субботу, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, во второй половине дня кратковременный дождь. Днем порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура ночью 9-11 выше нуля, днем 24-26 тепла. В воскресенье также переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью 11-13, днем 23-25 тепла.