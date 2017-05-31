Мероприятие продлиться один день – с 14 по 15 июня
В Астане состоится всемирная конференция по теме блокчейна
ФОТО Жанары Каримовой

В Астане 14-15 июня пройдет всемирная конференция по теме блокчейна - Blockchain Conference Astana, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамекен».

«На конференции соберутся представители блокчейн-индустрии со всего мира, чтобы поделиться своим опытом использования и внедрения технологии в государственной, финансовой и энергетической среде», - сообщает пресс-служба.

В «Атамекен» также добавили, что на конференции выступят 20 спикеров из разных стран, которые поделятся опытом использования блокчейна от Microsoft, IBM, Deloitte, KPMG и других крупных корпораций.

«Среди участников BConference Astana будут представители банковского и финансового сектора, владельцы и собственники компаний в сфере финансовых услуг, энергетических, нефтегазовых компаний со всего мира, save-energy, а также представители государственных институтов», - добавили в пресс-службе НПП.

Blockchain – публичная база всех транзакций, сделок и контрактов, когда-либо совершенных в конкретной системе.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

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