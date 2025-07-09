В госфонд поступило 14 участков общей площадью 1655 гектаров
​Государству возвращены земельные участки в области Жетысу стоимостью 100 млн тенге
фото Kazinform.kz

Государству возвращены 14 земельных участков в области Жетысу. Их совокупная площадь составляет 1655 гектаров, а стоимость — 100 млн тенге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«В условиях высокого спроса на землю в Алакольском районе области Жетісу неэффективно использовались земельные ресурсы», — заявили в ведомстве.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что несмотря на имеющиеся полномочия местный акимат не принимал мер по возврату земель, хотя установленный срок их пользования уже истек.

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