​Государству возвращены земельные участки в области Жетысу стоимостью 100 млн тенге

Государству возвращены 14 земельных участков в области Жетысу. Их совокупная площадь составляет 1655 гектаров, а стоимость — 100 млн тенге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«В условиях высокого спроса на землю в Алакольском районе области Жетісу неэффективно использовались земельные ресурсы», — заявили в ведомстве.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что несмотря на имеющиеся полномочия местный акимат не принимал мер по возврату земель, хотя установленный срок их пользования уже истек.