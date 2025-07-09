​Государству возвращены земельные участки в области Жетысу стоимостью 100 млн тенге

В госфонд поступило 14 участков общей площадью 1655 гектаров
Государству возвращены 14 земельных участков в области Жетысу. Их совокупная площадь составляет 1655 гектаров, а стоимость — 100 млн тенге, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
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