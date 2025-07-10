Жители микрорайона Ожет в Алматы протестуют против сноса их домов

В четверг группа жителей микрорайона Ожет в Алматы выразила протест против сноса своих домов в связи пробивкой улицы Тлендиева, передает корреспондент «Власти».

Жительница района Зухра Палтушева рассказала журналистам, что в субботу получила уведомление о том, что ее дом подпадает под снос. Однако, по ее словам, она не может получить информацию о порядке оценки недвижимости.

«Еще в прошлом году бывший аким Алатауского района нам условно говорил, что пока не закончится легализация домов - до 1 января 2026 года, не будет сноса. Но в субботу пришло уведомление, что наш дом идет под снос. Нам сказали, что в течение месяца придет оценщик. После согласия на оценку нам дают месяц, чтобы мы покинули дом. В течение месяца как я найду дом? У меня больной ребенок», - сказала она.

Другая жительница, Гульнара Сапарова, также добавила, что за услугу оценщика приходится платить самим жителям. Но позже руководитель «Қала жер орталығы» (управления земельных отношений) Мухтар Кольбаев объяснил, что жителям не надо платить за услугу оценщика.

Сапарова потребовала, чтобы местные власти провели собрания и ответили на вопросы жителей.

«По закону мы должны освободить место для госнужд. Но и государство должно нам предоставить равноценное жилье. А то сейчас они говорят, что не знают, сколько будет стоить сотка земли. Требовать умеют, а свои обязанности выполнять не хотят», — сказала Сапарова.

Она опасается, что будет предложена низкая компенсация. Кроме того, у некоторых жителей участки не прошли легализацию, что усложняет получение компенсации.

Прибывший на собрание главный специалист отдела перспективного развития и проектирования управления городской мобильности Кайрат Анарбаев сообщил, что в рамках первой очереди проекта пробивки улицы Тлендиева - от проспекта Рыскулова до улицы Сабатаева - планируется снос 120 участков, а во второй - от улицы Сабатаева до границы города - ещё 392.

«По поводу того, что жители предлагают пробивать дорогу в западной стороне, то там есть глубокий лог. В этом логу расположена речка Теренкара, и у этой речки есть санитарная зона. В связи с этим мы не можем проложить там дорогу. А в восточной части это приведет к еще большему изъятию земель. Эта трасса - самая оптимальная», - уверял он.

Кольбаев добавил, что на данном этапе идет сбор документов жителей и пообещал, что выкуп каждого участка будет рассматриваться индивидуально — в зависимости от легализованности участка. По его словам, в случае несогласия с выселением этот вопрос будет решаться в судебном порядке.

Жители также были возмущены тем, что часть пробивки дорог проходит рядом со школой и угрожает безопасности детей. При этом архитектор проектной организации Магжан Жумагали пообещал, что пробивка дороги рядом со школой будет сделана с минимальными сносами и будут организованы пешеходные дороги.

Ранее бывший аким Ерболат Досаев сообщал, что пробивку улицы Тлендиева начнут в 2025 году. Жители Ожета уже не в первый раз выступают против сноса, они поднимали этот вопрос еще в начале года.