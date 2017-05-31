Суд обязал Навального удалить фильм и расследование о Медведеве

«Вернулась судья, зачитывает решение. Иск Усманова удовлетворить», - написала она в своем аккаунте в твиттере.

Как уточнила Ярмыш, суд обязал Навального «удалить сайт», а также «все остальные публикации и ролики в интернете и извиниться», сообщает Republic.

Усманов требовал от Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опровергнуть сведения, изложенные в расследовании о «тайной империи» российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Речь идет об утверждениях из расследования, согласно которым, Усманов якобы давал взятки Медведеву и первому вице-премьеру Игорю Шувалову. По данным ФБК, Усманов «подарил» связанному с премьером фонду землю и усадьбу. «Взятка» Шувалову упоминалась в расследовании 2012 года.

Фильм «Он вам не Димон» к 31 мая набрал на YouTube 21,6 млн просмотров.