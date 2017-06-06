Омбудсмен напомнил премьер-министру о необходимости защиты прав людей с инвалидностью

Уполномоченный по правам человека Аскар Шакиров направил в адрес премьер-министра Бакытжана Сагинтаева обращение по актуальным вопросам обеспечения прав людей с инвалидностью, в котором представил свои предложения, сообщает во вторник пресс-служба аппарата омбудсмена.

Согласно пресс-релизу, омбудсмен разделяет тревогу общественных организаций относительно объектов инфраструктуры, оборудованных пандусами с нарушением технических норм и требований. «Данные обстоятельства не позволяют людям с инвалидностью безопасно пользоваться ими даже с посторонней помощью. Большинство объектов общественной инфраструктуры недоступны для людей с нарушениями зрения или слуха, так как здания и подходы к ним не оборудованы звуковыми, тактильными обозначениями и дорожками, отсутствуют световые индикаторы», - говорится в сообщении.

В пример Шакиров приводит ситуацию в Караганде, где около 23 тыс людей с инвалидностью редко посещают больницы, магазины, государственные учреждения, 200 объектов считаются частично доступными. Аналогичная ситуация, по данным общественных организаций, наблюдается в Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях.

В этой связи Уполномоченный предложил премьер-министру закрепить обязательное участие местного органа социальной защиты населения в архитектурно-строительном контроле объектов строительства, а также наделить общественные объединения правом участия в данном процессе.

Также Шакиров обратил внимание на трудности в пользовании людьми с инвалидностью услугами общественного транспорта, на отсутствие соответствующих условий для людей с инвалидностью в пенитенциарных учреждениях.

«Затронут также вопрос доступа людей с особыми потребностями к пользованию услугами воздушного транспорта. В частности, в 2016 году авиакомпаниями «BEK AIR» и «SCAT» внесены изменения во внутренние правила, согласно которым людям с инвалидностью 1 группы, если они летят без сопровождающего, продажа билетов не производится», - указано в пресс-релизе.

Также часто поднимаемым людьми с инвалидностью вопросом является требование авиакомпаний перед полетом подписывать декларацию о взятии такими людьми на себя ответственности за ущерб здоровью или смерть, которые могут произойти во время полета, беря таким образом на себя право произвольно оценивать состояние их здоровья, добавляют авторы.

Между тем, омбудсмен напоминает, что, во-первых, при перевозке людей с ограниченными возможностями передвижения представитель авиакомпании (аэропорта) обязан сопровождать их к (от) воздушному судну и вместе с документами передать непосредственно экипажу, и во-вторых, законодательство закрепляет ответственность именно перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира при воздушной перевозке.

«Другим актуальным вопросом, затронутым в обращении, является реализация людьми с инвалидностью трудовых прав. Анализ складывающейся ситуации показывает, что серьезным сдерживающим фактором здесь является необеспечение работодателями специальных условий труда, необходимых для адаптации к рабочему месту этой категории лиц», - говорится в распространенном сообщении.

Кроме того, в обращении выражено беспокойство ситуацией на специализированных предприятиях общественных объединений слепых и глухих. Ежегодные мониторинговые посещения сотрудниками офиса омбудсмена таких предприятий свидетельствуют о наличии ряда проблем, требующих соответствующего решения - условия труда, устаревшее, неприспособленное оборудование, неудовлетворительные коммунальные и санитарно-гигиенические условия.

«В обращении Омбудсменом отмечена значимость развития инклюзивного бизнеса, открытия микрокредитных линий, разработки механизма по льготному кредитованию людей с инвалидностью. Как правило, банки, микрокредитные организации отказывают лицам с особыми потребностями в оформлении банковского займа, в том числе потребительского кредита, т.к. источником дохода является пособие по инвалидности», - отмечено в пресс-релизе.

Шакирова предлагает организовать функционирование бесплатной телефонной линии для консультирования людей с инвалидностью по вопросам, касающимся предоставления медицинских, социальных, трудовых услуг, оказания правовой помощи и другим вопросам, а также проводить «системную и регулярную исследовательскую практику о реальном положении людей с инвалидностью, что позволит максимально точно конструировать модели их эффективной интеграции в общество».

В настоящее время в Казахстане проживает более 651 тыс человек с инвалидностью.