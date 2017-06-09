Си Цзиньпин считает необходимым открыть трансграничные маршруты
Соглашение об упрощении торговли между странами ШОС предлагает подписать Китай
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Председатель КНР Си Цзиньпин считает необходимым разработать план действий на пятилетний период по реализации договора о долгосрочном добрососедстве и сотрудничестве между странами Шанхайской организации сотрудничестве. По его мнению, необходимо открыть трансграничные маршруты и подписать соглашение об упрощении процедур торговли между странами ШОС.

«В прошлом месяце в Пекине успешно прошел форум международного сотрудничества «Один пояс - один путь». Активно ведется работа по сопряжению этого пояса с региональными, интеграционными инициативами. В ходе этой работы ШОС может служить одной из ключевых площадок. Призываем формировать институты регионального экономического сотрудничества», - заявил Си Цзиньпин в пятницу в ходе заседания глав государств-членов ШОС в расширенном составе в Астане.

По его мнению, участники заседания могли бы «начать с подписания соглашения ШОС об упрощении процедур торговли».

«Высказываемся за открытие трансграничных маршрутов, предусмотренных соглашением между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий международных автомобильных перевозок, приветствуем присоединение других стран, поддерживаем разработку программы скоординированного развития автодорог», - подчеркнул он.

Кроме того, китайская сторона поддерживает создание механизма межмуниципального сотрудничества, активизацию взаимодействия по линии малого и среднего бизнеса. «Предлагаем создать союз мозговых центров по экономике и деловую Ассоциацию по электронной торговле. Предлагаем раскрыть потенциалы действующих площадок финансового сопровождения, проектного сотрудничества в рамках организации. При этом на экспертном уровне продолжать проработку осуществимого варианта создания Банка развития ШОС», - также высказался председатель КНР.

Ко всему прочему Си Цзиньпин предложил разработать план действий на пятилетний период по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве и дружеском сотрудничестве, отметив «активизации сотрудничества госорганов и политических партий».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Репортер Vласти в Астане

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