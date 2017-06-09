Соглашение об упрощении торговли между странами ШОС предлагает подписать Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин считает необходимым разработать план действий на пятилетний период по реализации договора о долгосрочном добрососедстве и сотрудничестве между странами Шанхайской организации сотрудничестве. По его мнению, необходимо открыть трансграничные маршруты и подписать соглашение об упрощении процедур торговли между странами ШОС.

«В прошлом месяце в Пекине успешно прошел форум международного сотрудничества «Один пояс - один путь». Активно ведется работа по сопряжению этого пояса с региональными, интеграционными инициативами. В ходе этой работы ШОС может служить одной из ключевых площадок. Призываем формировать институты регионального экономического сотрудничества», - заявил Си Цзиньпин в пятницу в ходе заседания глав государств-членов ШОС в расширенном составе в Астане.

По его мнению, участники заседания могли бы «начать с подписания соглашения ШОС об упрощении процедур торговли».

«Высказываемся за открытие трансграничных маршрутов, предусмотренных соглашением между правительствами государств-членов ШОС о создании благоприятных условий международных автомобильных перевозок, приветствуем присоединение других стран, поддерживаем разработку программы скоординированного развития автодорог», - подчеркнул он.

Кроме того, китайская сторона поддерживает создание механизма межмуниципального сотрудничества, активизацию взаимодействия по линии малого и среднего бизнеса. «Предлагаем создать союз мозговых центров по экономике и деловую Ассоциацию по электронной торговле. Предлагаем раскрыть потенциалы действующих площадок финансового сопровождения, проектного сотрудничества в рамках организации. При этом на экспертном уровне продолжать проработку осуществимого варианта создания Банка развития ШОС», - также высказался председатель КНР.

Ко всему прочему Си Цзиньпин предложил разработать план действий на пятилетний период по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве и дружеском сотрудничестве, отметив «активизации сотрудничества госорганов и политических партий».