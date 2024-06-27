Сервисы самокатов приостановят работу во время саммита ШОС в Астане, МВД и акимат от них этого не требовали

Как минимум, два сервиса аренды самокатов приостановят работу в Астане на время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества, подтвердили Власти в их службах поддержки. При этом в МВД и акимате отрицают введение запрета на передвижение на самокатах.

Так, сервис Jet уже остановил работу в районе Есиль с 26 июня, а с 1 по 6 июля самокаты не будут доступны и в других районах города. Сервис Whoosh разослал пользователям схожее сообщение и подтвердил информацию «Власти». «Яндекс» не был доступен для комментариев.

В управлении предпринимательства акимата Астаны сообщили, что сервисам «было рекомендовано усилить контроль за соблюдением клиентами правил дорожного движения».

В МВД также заявили, что запрета на проезд по Астане на самокатах в дни саммита ШОС не вводили.

«Запретов на передвижение, на использование каких-то транспортных средств в рамках действующего законодательства - никто не запрещает», - сказал журналистам в кулуарах сената первый вице-министр МВД Мурат Кожаев.

«Большая проблема в том, что эти электросамокаты используются не в соответствии с требованиями законодательства. В прошлом году вступили требования к водителям самокатов - должны быть специальные шлема, специальные места, где им разрешено ездить и так далее. Только там, где им не разрешено в соответствии с законодательством передвигаться там конечно, будут приняты меры», - сказал он.

Саммит ШОС пройдет в Астане 3-4 июля, на него приедут около 20 глав государств, правительств и международных организаций. В городе уже действуют усиленные меры безопасности.