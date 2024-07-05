Усиливает ли международные позиции Казахстана расширение ШОС?

На этой неделе Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) приняла Беларусь в качестве своего десятого члена. Тем самым организация сигнализировала о своем продолжающемся расширении.
На ежегодном саммите организации, состоявшемся в этом году в Астане, лидеры Китая, Казахстана, Кыргызстана, Ирана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана встретились, чтобы выразить поддержку идее многополярного мирового порядка.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, однако, отказался участвовать в саммите. Наблюдатели сослались на сохраняющуюся напряженность в отношениях между Индией и Китаем.
Созданная в 1996 году как «Шанхайская пятерка», объединявшая только Китай, Казахстан, Кыргызстан, Россию и Таджикистан, ШОС, в итоге, стала дипломатической платформой, которая охватывает регионы за пределами Китая и стран бывшего Советского союза.
Благодаря расширению и достижению двузначного числа участников, дипломатическая ценность ШОС возросла. Каждый год наблюдатели обращают внимание на саммиты организации, анализируя речи их лидеров на предмет скрытых сигналов, которые они подают во время уникальной встречи незападных держав.
Саммит этого года стал для президента Китая Си Цзиньпина ключевой возможностью противостоять тому, что он назвал «угрозой менталитета холодной войны».
«Члены ШОС должны консолидироваться и вместе противостоять внешнему влиянию перед лицом реальных угроз вмешательства и разделения стран-участниц», — цитирует его агентство Синьхуа.
Президент России Владимир Путин также призвал блок сосредоточиться на формировании нового порядка: «Новая архитектура сотрудничества, неделимой безопасности и развития необходима Евразии, чтобы заменить устаревшие евроцентричную и евроатлантическую модели, которые давали преимущества только отдельным государствам».
Ева Сайверт, аналитик по внешней политике и политике безопасности Китая в Берлинском институте китаеведения Герхарда Меркатора (MERICS), говорит, что саммит в Астане помог Китаю и России определить и заявить о своих приоритетах.
«Саммит этого года может еще раз помочь России продемонстрировать, что она не изолирована от мира. Китай и Россия все чаще пытаются превратить ШОС в геополитический блок, который отражает их идею “нового международного порядка”, а не в региональную организацию, сфокусированную исключительно на локальных совместных проблемах», — сказала Сайверт Власти.
«Многополярный мир превратился в реальность», — заявил Путин на встрече.
Бхавна Даве, старший лектор по политике Центральной Азии в университете SOAS в Лондоне, сказала, что расширение ШОС может обнажить дипломатические противоречия в отношениях между ее членами.
«Все члены ШОС верят в этот многополярный порядок, и все они убеждены, что ШОС представляет собой систему, альтернативную западной. Но внутри организации очень много разных групп интересов и взглядов», — рассказала Власти Даве.
«Возникающая солидарность и планы по расширению организации — это сигнал, который ШОС посылает другим игрокам в регионе и за его пределами», — говорит Даве. «Однако реальная значимость ШОС не очень понятна. Мы не знаем, каким образом ШОС развивает экономическое сотрудничество и торговое партнерство между государствами-членами».
БРИКС?
Накануне заседания ШОС Си Цзиньпин встретился с организатором самита — президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Помимо обещания новых инвестиционных и торговых сделок, стороны договорились об открытии филиала Пекинского университета языка и культуры (BLCU) в Астане. Это важный и символичный дипломатический шаг, учитывая, что в начале 1980-х годов Токаев на протяжении года изучал китайский язык именно в BLCU.
По словам Джулии Шиорати, научной сотрудницы департамента международных отношений Лондонской школы экономики, изучающей отношения Китая и Центральной Азии, партнерство Китая и Казахстана становится все крепче.
«Для Китая помощь Казахстану в его становлении авторитетным международным игроком может укрепить региональную стабильность. Не следует забывать, что во время первого визита Си Цзиньпина после пандемии он подчеркнул роль Китая в сохранении территориальной целостности Казахстана», — заявила она.
Во время переговоров с Токаевым Си Цзиньпин заявил, что Китай поддержит вступление Казахстана в БРИКС — еще одну платформу, которую незападные страны используют для координации политики.
Это, как писала Шиорати, «согласуется с желанием Пекина расширить блок».
«Китай тратит довольно много политического капитала, пытаясь избавиться от ярлыка неоколониальной державы на Глобальном Юге и в соседних с ним странах, в том числе через развитие и консолидацию таких групп, как БРИКС», — сказала Шиорати Власти.
Помимо государств-учредителей Бразилии, России, Индии и Китая (и Южной Африки, которая присоединилась годом позже, в 2010 году), в этом году группа БРИКС приветствовала в качестве новых членов Иран, Египет, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.
Сайверт заявила, что возможное вступление Казахстана в БРИКС повысит его международный статус.
«Похоже, что БРИКС по подобию ШОС стремится к беспрецедентному расширению. Вступление в БРИКС стало бы дипломатической победой для Астаны, поскольку оно укрепило бы позицию Казахстана как ведущего государства в Центральной Азии», — сказала Сайверт Власти.
По мнению исследователей, преимущества для Казахстана могут быть как дипломатическими, так и экономическими.
«Такие группы как БРИКС создают видимость стабильности и инклюзивности», — отметила Шиорати.
«Казахстан, по-видимому, также надеется получить выгоду от получения доступа к рынку БРИКС и привлечения иностранных инвестиций от его стран, а также от наличия еще одной платформы, на которой он сможет регулярно взаимодействовать с важными мировыми игроками, такими как Китай и Россия», — добавила Сайверт.
Но расширение БРИКС может быть рекламным ходом, а не эффективным механизмом для выражения единого голоса этих незападных держав.
«Присоединение новых членов, таких как Казахстан, повысит международную известность группы, но в то же время еще больше затруднит достижение общей позиции всеми участниками», — сказала Сайверт.
Даве, однако, и здесь настроена скептически.
«По-прежнему остается вопрос, чем именно занимается группа БРИКС и какое сотрудничество она продвигает. У членов организации нет географической связанности. Более того, ее участники неравны в экономическом, демографическом и военном отношении».
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