Усиливает ли международные позиции Казахстана расширение ШОС?

Ева Сайверт, аналитик по внешней политике и политике безопасности Китая в Берлинском институте китаеведения Герхарда Меркатора (MERICS), говорит, что саммит в Астане помог Китаю и России определить и заявить о своих приоритетах.

«Саммит этого года может еще раз помочь России продемонстрировать, что она не изолирована от мира. Китай и Россия все чаще пытаются превратить ШОС в геополитический блок, который отражает их идею “нового международного порядка”, а не в региональную организацию, сфокусированную исключительно на локальных совместных проблемах», — сказала Сайверт Власти.

«Многополярный мир превратился в реальность», — заявил Путин на встрече.

Бхавна Даве, старший лектор по политике Центральной Азии в университете SOAS в Лондоне, сказала, что расширение ШОС может обнажить дипломатические противоречия в отношениях между ее членами.

«Все члены ШОС верят в этот многополярный порядок, и все они убеждены, что ШОС представляет собой систему, альтернативную западной. Но внутри организации очень много разных групп интересов и взглядов», — рассказала Власти Даве.

«Возникающая солидарность и планы по расширению организации — это сигнал, который ШОС посылает другим игрокам в регионе и за его пределами», — говорит Даве. «Однако реальная значимость ШОС не очень понятна. Мы не знаем, каким образом ШОС развивает экономическое сотрудничество и торговое партнерство между государствами-членами».

БРИКС?

Накануне заседания ШОС Си Цзиньпин встретился с организатором самита — президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Помимо обещания новых инвестиционных и торговых сделок, стороны договорились об открытии филиала Пекинского университета языка и культуры (BLCU) в Астане. Это важный и символичный дипломатический шаг, учитывая, что в начале 1980-х годов Токаев на протяжении года изучал китайский язык именно в BLCU.

По словам Джулии Шиорати, научной сотрудницы департамента международных отношений Лондонской школы экономики, изучающей отношения Китая и Центральной Азии, партнерство Китая и Казахстана становится все крепче.

«Для Китая помощь Казахстану в его становлении авторитетным международным игроком может укрепить региональную стабильность. Не следует забывать, что во время первого визита Си Цзиньпина после пандемии он подчеркнул роль Китая в сохранении территориальной целостности Казахстана», — заявила она.

Во время переговоров с Токаевым Си Цзиньпин заявил, что Китай поддержит вступление Казахстана в БРИКС — еще одну платформу, которую незападные страны используют для координации политики.

Это, как писала Шиорати, «согласуется с желанием Пекина расширить блок».

«Китай тратит довольно много политического капитала, пытаясь избавиться от ярлыка неоколониальной державы на Глобальном Юге и в соседних с ним странах, в том числе через развитие и консолидацию таких групп, как БРИКС», — сказала Шиорати Власти.

Помимо государств-учредителей Бразилии, России, Индии и Китая (и Южной Африки, которая присоединилась годом позже, в 2010 году), в этом году группа БРИКС приветствовала в качестве новых членов Иран, Египет, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.

Сайверт заявила, что возможное вступление Казахстана в БРИКС повысит его международный статус.

«Похоже, что БРИКС по подобию ШОС стремится к беспрецедентному расширению. Вступление в БРИКС стало бы дипломатической победой для Астаны, поскольку оно укрепило бы позицию Казахстана как ведущего государства в Центральной Азии», — сказала Сайверт Власти.

По мнению исследователей, преимущества для Казахстана могут быть как дипломатическими, так и экономическими.

«Такие группы как БРИКС создают видимость стабильности и инклюзивности», — отметила Шиорати.

«Казахстан, по-видимому, также надеется получить выгоду от получения доступа к рынку БРИКС и привлечения иностранных инвестиций от его стран, а также от наличия еще одной платформы, на которой он сможет регулярно взаимодействовать с важными мировыми игроками, такими как Китай и Россия», — добавила Сайверт.

Но расширение БРИКС может быть рекламным ходом, а не эффективным механизмом для выражения единого голоса этих незападных держав.

«Присоединение новых членов, таких как Казахстан, повысит международную известность группы, но в то же время еще больше затруднит достижение общей позиции всеми участниками», — сказала Сайверт.