На центральных улицах Астаны в ближайшие дни будет запрещена парковка

В ближайшие три дня на нескольких улицах Астаны запретят парковку, по ним также не будет курсировать общественный транспорт. Еще по нескольким улицам движение будет перекрыто, сообщил акимат столицы.

Так, со 2 по 4 июля запрещена парковка вдоль проспека Мангилик ел, улиц Достык, Туркестан, Кунаева и проспекта Кабанбай батыра. При этом парковать машины внутри дворов или на параллельных улицах не запрещается, уточнили в акимате города.

На этих же улицах в эти дни не будет курсировать общественный транспорт.

Кроме того, 3 июля с 18 до 22 часов будет полностью закрыто движение по улице Бокейхана от улицы Керей-Жанибек хандар до моста по улице Сыганак (М-3).

4 июля с 9 утра до 19 будет закрыто движение по улице Нажимеденова от проспекта Тауелсиздик до улицы Аманжолова, далее по улице Аманжолова до улицы Байтурсынова и по Байтурсынова до проспекта Тауелсиздик.

В другие часы также возможно введение ограничений, отметили в акимате Астаны.

2 июля начинается визит в Казахстан председателя Китая Си Цциньпиня, 3-4 июля в Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на который прибудут 16 глав государств и правительств, а также руководители ряда международных организаций, включая генсека ООН.

В связи с проведением саммита ШОС в Астане, Алматы, Караганде и Кокшетау введен «желтый» уровень террористической угрозы и введены усиленные меры безопасности. В Астане многих сотрудников коммерческих компаний отправили на удаленную работу, в городе не работают детские сады.