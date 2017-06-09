Официально открылась выставка EXPO-2017 в Астане

«В ноябре 2012 года в Париже представители более 100 государств – членов Международного бюро выставок оказали нам высокую честь, доверив проведение данной выставки. Я хочу выразить благодарность всем странам за принятие нашей заявки, предложенной темы. Выставка такого масштаба – это не только усилия одного государства, это труд международного сообщества, представляющегоо свои достижения на этой выставке. Международная выставка ЭКСПО в Астане – это новая вершина продвижения нашей страны, национального бренда «Казахстан» в глобальном пространстве», - сказал Назарбаев.

Заявляя тему «Энергия будущего», отметил он, страна рассчитывает оказаться в самом сердце научяного прогресса.

«За полтора века с момента первой всемирной выставки в Лондоне человечество пережило грандиозные технологические изменения. Сегодня мы стоим на пороге новых открытий в сфере эффективной безопасной энергии. Уверен, наша выставка внесет свой уникальный вклад в этот глобальный процесс», - подчеркнул президент.

В программе ЭКСПО запланировано 6000 различных мероприятий, которые будут способствовать развитию взаимопонимания между странами, продуктивному взаимодействию между наукой, бизнесом, обществом, а также знакомству с культурой Казахстана.

«Мы также приглашаем всех желающих посетить наши регионы, познакомиться с уникальной природой – историческим достоянием. Куда бы ни направлялись – везде вас будут ждать радушное гостеприимство», - призвал гостей Назарбаев.

За эти годы, продолжил он, была проделана колоссальная подготовительная работа по проведению ЭКСПО-2017.

«Хочу поблагодарить всех, кто участвовал, руководил, возглавлял в этом сложном процессе: менеджеров, инженеров, строителей, спонсоров, партнёров и многочисленных волонтёров со всей страны. Спасибо всем гражданам нашей страны за искреннею поддержку, содействие реализации идеи этой выставки. Особую признательность выражаю нашим высоким гостям, главам государств и правительств, которые нашли возможность принять моё приглашение и лично присутствуют на церемонии открытия ЭКСПО в Астана. Мы вам благодарны», - заключил президент.

В церемонии открытия приняли участие президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Армении Серж Саргсян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Индии Нарендра Моди, министр по делам президента ОАЭ Мансур ибн Зайд аль-Нахайян, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, председатель парламента Сингапура Халима Якоб, премьер-министр Исламской республики Пакистан Мухамад Наваз Шариф, король Испании Филипп VI, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Российской Федерации Владимир Путин.

Общая площадь выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017» составляет 174 гектара. Свое участие подтвердили 115 стран и 22 международных организаций. Ожидается, что выставку посетят два миллиона посетителей, а общее количество посещений составит пять миллионов. Несколько дней назад Назарбаев заявил, что уже куплено 1,2 млн билетов. При этом, по прогнозам, 85% посетителей составят граждане Казахстана, 15% - граждане иностранных государств, в основном из стран СНГ и Китая.

Специально для ЭКСПО Казахстан ввел безвизовый режим для граждан из более 50 стран. Кроме того, на время выставки введен режим «открытого неба», на рынок страны зашли несколько иностранных авиакомпаний. Построен новый железнодорожный вокзал и новый терминал международного аэропорта «Астана», площадью 126 и 47 тысяч квадратных метров соответственно.