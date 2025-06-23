Один закон сенаторы вернули в мажилис
Регулирование деятельности КСК и ОСИ закрепил парламент
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Парламент Казахстана в очередной раз урегулировал деятельность кооперативов собственников квартир и определили механизмы их функционирования. В том числе введены штрафы для КСК и ОСИ за непредоставление ежемесячных и годовых отчетов жителям домов. Эти нормы в двух чтениях одобрил сенат.

«На законодательном уровне предусматривается регулирование деятельности кооперативов собственников квартир, а также определение механизмов их функционирования, в том числе заключение договоров с ОСИ, а при выборе собственниками имущества формы управления в виде непосредственного совместного управления на основании протокола собрания, открытие отдельного банковского счета для каждого дома», - сказал сенатор Серик Шайдаров.

Также определяется механизм создания и перерегистрации КСК, при котором КСК создается в двух и более домах, а действующие кооперативы должны в течение года привести свою деятельность в соответствии с предлагаемыми изменениями и пройти перерегистрацию.

Для собственников нежилых помещений устанавливает обязанность уплачивать текущие взносы, утвержденные собранием, в размере, не превышающем более чем в два раза размер взносов, установленных для собственников квартир. При этом предложено, чтобы маслихаты утверждали минимальные размеры взносов на эксплуатационные расходы многоквартирных жилых домах в МРП.

Наряду с этим предлагаются поправки по пересмотру налогообложения экспортно-кредитного агентства как страховой и перестраховочной организации по договорам страхования и перестрахования, а также по оптимизации подходов всеобщего декларирования физических лиц.

Вместе с тем сенаторы внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

«Предусматривается примечание, что штрафы будут накладываться персонально на физическое лицо или на руководителя юридического лица, осуществляющие управление домом. Это позволит повысить уровень индивидуальной ответственности и минимизировать количество нарушений», - считает Шайдаров.

Вместе с тем, отметил сенатор, за нарушение норм жилищного законодательства, таких как несвоевременное открытие счетов и непредставление отчетности органами управления объектами кондоминиума, предусмотрена административная ответственность. При этом полномочия по рассмотрению дел об адмправонарушениях возложены на акимов и их заместителей.

В связи с тем, что руководители жилищных инспекций не наделены полномочиями по рассмотрению таких дел и наложению штрафов, сенаторы считают необходимым «в будущем рассмотреть вопрос передачи полномочий по наложению и рассмотрению административных штрафов от акимов к жилищной инспекции».

Депутаты одобрили в двух чтениях закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, предпринимательства и деятельности экспортно-кредитного агентства» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства». И вернули в мажилис закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие».

Напомним, этими законами предусмотрено два типа управления кондоминиумами – объединение собственников имущества и совместное управление. Простые товарищества продолжат свою деятельность как вторичная форма хозяйствования. А субъектами управления будут управляющая компания и кооператив собственников квартир.

Сопутствующим законом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» устанавливается порядок налогообложения КСК (нежилых помещений) как некоммерческих организаций, освобождаются КСК (нежилые помещения) от налога на добавленную стоимость, оптимизирован порядок представления декларации об активах и обязательствах физических лиц.

Третьим законом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» ужесточается административная ответственность за нарушение сроков открытия текущих и сберегательных счетов на объект кондоминиума, а также за непредставление ежемесячного и годового отчетов. Устанавливается ответственность за непредставление заказчиком (застройщиком) либо физическими, юридическими лицами, осуществляющими функции управления объектом кондоминиума, документов, предусмотренных жилищным законодательством.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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