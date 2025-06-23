Завод «Химфарм» в Шымкенте планируется расширить

Премьер-министр Олжас Бектенов обсудил с представителем Polpharma Group Ежи Стараком новый проект по расширению выпуска лекарств в Казахстане, сообщила пресс-служба правительства.

В частности, по сообщению пресс-службы, они обсудили проект по расширению завода АО «Химфарм» в Шымкенте посредством строительства новых производственных зданий и лабораторных площадей.

«С учетом потребности рынка на предприятии планируется освоение выпуска 2 млрд единиц лекарственных средств в год под торговой маркой SANTO Member of Polpharma Group. Объем инвестиций составляет $62,6 млн. Планируется создание 300 новых рабочих мест», - отметили в правительстве.

Приоритетными направлениями для разработки локального производства выбраны такие социально значимые заболевания, как туберкулез, хронический вирусный гепатит С и цирроз печени, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства, болезни центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и др.

Председатель наблюдательного совета Polpharma Group Ежи Старак заверил, что новое производство будет оснащено современной техникой, а производимая продукция будет полностью соответствовать всем мировым стандартам в области фарминдустрии.

По итогам переговоров Бектенов поручил министерству здравоохранения и акимату Шымкент в кратчайшие сроки обеспечить подготовку проекта соглашения об инвестициях по строительству нового современного производства лекарственных средств.

Сейчас завод выпускает более 280 генерических препаратов, охватывающих 12 фармакотерапевтических групп. Общий объем инвестиций Polpharma Group в предприятие составил свыше $130 млн, создано более 1300 рабочих мест.