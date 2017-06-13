​Рост ВВП Казахстана за первые пять месяцев составил 4,1% - Миннацэкономики

Рост ВВП Казахстана за первые пять месяцев 2017 года сложился на уровне 4,1%. Краткосрочный экономический индикатор при этом составил 5,8%, а рост промышленного производства 7,8%, рассказал во время заседания правительства во вторник министр национальной экономики Тимур Сулейменов

По словам министра, положительная динамика сохраняется в строительном секторе, производство в котором выросло на 5,1%. Инфляция в годовом выражении составила 7,5%.

"Если говорить о производственных итогах в региональном разрезе, то все регионы, за исключением трех, показывают хороший рост. Эти три региона – Кызылординская, Мангистауская, Южно-Казахстанская область – показывают цифры менее 100% роста, то есть не достигнуты показатели прошлого года. В этом отношении есть задел для работы", - пояснил Сулейменов.