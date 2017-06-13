​Олег Карпушин стал новым вице-президентом НК КМГ

Исполнительным вице-президентом по добыче, разведке и нефтесервисам НК «КазМунайГаз» назначен Олег Карпушин. Он обудет отвечать за проекты по разведке и добыче всей группы КМГ, сообщает во вторник пресс-служба компании.

В компетенции Карпушина также будут входить проекты КМГ в совместных предприятиях, в предприятиях, где КМГ имеет контрольный пакет акций, и в новых сферах разведки и разработки. Кроме того, ему будет подотчетен ТОО «Научно-исследовательский институт технологий добычи и бурения КМГ.

Одной из главных задач для него станет изменение принципов производства и эксплуатационной безопасности на существующих зрелых нефтяных месторождениях. Он также займётся программой геологоразведки.

Олег Карпушин - выпускник Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». В 2013 получил степень MBA в Университете Дьюка, США.

В разные годы работал в компаниях Шлюмберже в России, США и Казахстане; Сахалин Энерджи (совместном предприятии Shell и Газпром на Дальнем Востоке); Shell Petroleum Nigeria ltd.; «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», головном офисе Shell и в компании НОВАТЭК.