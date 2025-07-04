В Степногорске запланирован ремонт нескольких блоков многопрофильной больницы – Минздрав

В 2024 году в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» запланирован капитальный ремонт нескольких корпусов Степногорской многопрофильной больницы. Работы охватят здание №15, включая блоки «Б», «В», «Г» и «Е», сообщило министерство здравоохранения в ответе на запрос «Власти».

Капитальный ремонт блоков «Г» и «Е» ведёт ТОО «СК Максат LTD», договор с которым был заключён в 2023 году. В 2023–2024 годах ремонт финансировали из областного бюджета и резерва правительства, а оставшиеся 135,1 млн тенге планируют выделить в этом году из специального государственного фонда.

Что касается блоков «Б» и «В», по ним акимат подал бюджетную заявку в министерство здравоохранения. Сейчас министерства здравоохранения, финансов и нацэкономики совместно прорабатывают вопрос о выделении средств из специального государственного фонда на капитальные ремонты многопрофильных больниц, в том числе в Степногорске.

Министерство также заявляет, что в марте 2024 года при уточнении областного бюджета было выделено 44,6 млн тенге на разработку проектно-сметной документации по нескольким объектам: зданию блока «А», инфекционному отделению, пищеблоку, моргу и первому этажу блока «Г». Договоры на разработку ПСД уже заключены по блоку «А» и первому этажу блока «Г». По остальным объектам процесс затягивается из-за длительных технических обследований.

Кроме того, на 2025 год в бюджете предусмотрены дополнительные 8,1 млн тенге на разработку ПСД для морга и инфекционного отделения.

По данным минздрава, степногорская больница оснащена техникой на 72,8%.

Министерство здравоохранения также сообщило, что в мае 2024 года была создана рабочая группа, которая проанализировала планы развития больницы. Она выявила ряд нарушений: отсутствие утвержденного штатного расписания, перерасход на оплату труда из-за переработок и совмещений, предоставление отпусков без оснований, плохую организацию коечного фонда, затянутую госпитализацию, а также неэффективные закупки медикаментов по завышенным ценам.

По итогам анализа больнице рекомендовали утвердить штатное расписание, сократить необоснованные выплаты, пересмотреть расходы и работу с коечным фондом.

В 2024 году из местного бюджета на погашение долгов больницы выделили 221,8 млн тенге. В Минздраве подчеркивают, что «работа по стабилизации финансового положения больниц ведется на постоянной основе».

Инфекционное отделение Степногорской многопрофильной больницы сейчас работает без санитарно-эпидемиологического заключения, подтверждающего соответствие нормам. С сентября 2022 года отделение временно размещено на седьмом этаже корпуса «Б» основного здания, поскольку отдельное здание инфекционного отделения нуждается в капитальном ремонте.

Перед переездом руководство больницы направило запрос в управление санитарно-эпидемиологического контроля Степногорска с просьбой разъяснить допустимость такого размещения. В ответ ведомство указало, что размещение инфекционного отделения на 7 этаже главного корпуса невозможно, сославшись на санитарные нормы. В письме подчеркивается, что такое размещение нарушает правила и несет риски распространения внутрибольничных инфекций.

Министерство здравоохранения также сообщило, что в январе 2024 года в Степногорской многопрофильной больнице прошла внеплановая проверка санитарной службы из-за зарегистрированных случаев кори. По итогам проверки выдали предписание об устранении нарушений, со сроком исполнения 6 декабря 2024 года. Однако предписание до сих пор не выполнено, проектно-сметная документация на капитальный ремонт инфекционного отделения с хлораторной не разработана.

Согласно техническому заключению, выданному 8 июля 2024 года компанией «NTDKGroup», здание 1963 года постройки нуждается в капитальном ремонте. Также в феврале 2025 года проведена плановая проверка на соответствие разрешительным требованиям. Вновь были выявлены нарушения, выдано новое предписание. Инфекционное отделение включено в дорожную карту по приведению в соответствие объектов здравоохранения требованиям санитарных норм на 2024–2025 годы, утверждённую акимом области.

«Однако, ремонтные работы в отдельном здании инфекционного отделения в настоящее время не начаты, о чем повторно проинформирован акимат Акмолинской области и Управление здравоохранение Акмолинской области», – говорится в сообщении минздрава.

В марте 2025 года управление санитарного контроля провело расследование по случаю туберкулёза у беременной пациентки. В результате было издано постановление о приостановке деятельности инфекционного отделения в Степногорске до получения всех необходимых разрешительных документов.

Министерство здравоохранения также сообщает, что вопрос о присвоении больнице статуса областной для привлечения дополнительных ресурсов и закупок хозяйственных и бытовых товаров не входит в его компетенции.

В конце мая «Власть» о Степногорской городской больнице — единственном стационаре, обслуживающем более 160 тыс. человек. Учреждение давно нуждается в капитальном ремонте, обновлении оборудования и замене мебели. Ситуацию осложняет крупная кредиторская задолженность, накопившаяся ещё в период пандемии.