В Кыргызстане задержали подозреваемого в подготовке терактов в стране

В Кыргызстане задержан боевик, подозреваемый в участии в международной террористической организации, сообщает агентство Кабар со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности республики.

Он задержан в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по пресечению проникновения членов экстремистских группировок, перебрасываемых из Сирии для совершения терактов в Кыргызстане.

Сообщается, что якобы он с 2014 года находился в составе международных террористических бандформирований, прошел диверсионно-террористическую подготовку, и принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирии.

Подозреваемый, как считают кыргызские силовики, по «указанию своих главарей намеревался проникнуть на территорию Кыргызстана, сформировать подпольную террористическую ячейку с целью дальнейшего ведения «вооруженного джихада» и осуществления террористических акций».

Следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.375 ч.1 и 2 («Наёмничество») УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.