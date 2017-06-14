Местные спецслужбы считают, что он воевал в Сирии
В Кыргызстане задержали подозреваемого в подготовке терактов в стране
ФОТО с сайта kabar.kg

В Кыргызстане задержан боевик, подозреваемый в участии в международной террористической организации, сообщает агентство Кабар со ссылкой на пресс-службу Государственного комитета национальной безопасности республики.

Он задержан в ходе проводимых контртеррористических мероприятий по пресечению проникновения членов экстремистских группировок, перебрасываемых из Сирии для совершения терактов в Кыргызстане.

Сообщается, что якобы он с 2014 года находился в составе международных террористических бандформирований, прошел диверсионно-террористическую подготовку, и принимал активное участие в боевых действиях на территории Сирии.

Подозреваемый, как считают кыргызские силовики, по «указанию своих главарей намеревался проникнуть на территорию Кыргызстана, сформировать подпольную террористическую ячейку с целью дальнейшего ведения «вооруженного джихада» и осуществления террористических акций».

Следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.375 ч.1 и 2 («Наёмничество») УК КР.

Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

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