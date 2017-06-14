Определены пиковые дни ЭКСПО

«Есть 17 пиковых дней в период проведения выставки. Это дни, когда будут проводиться крупные концертные культурно-массовые мероприятия. То есть это, к примеру, Евразийский медиафорум, концерт Димаша Кудайбергенова, КВН с участием ведущих юмористов СНГ. Конечно, мы ожидаем туристов больше именно в эти дни», - рассказал заместитель директора ТОО «Астана Конвенш Бюро» Аскар Адамбеков.

По его словам, поток туристов наблюдается стабильный. Более 10 тысяч турисов прибыло в Казахстан с 9 июня.

«А за последние два дня, если точно дать цифры, то получается, что 5 670 туристов. Это по итогам опрошенных нами 180 гостиниц. Но хотел бы отметить, что свободных мест, как в гостиницах, так и в хостелах - предостаточно. Выставка ЭКСПО, конечно, только началась, но мы ждем большой поток туристов», - добавил он.

Адамбеков добавил, что в настоящее время в столице функционируют 197 гостиниц и 91 хостел. Также определено 18 общежитий, имеющих возможность размещать гостей выставки ЭКСПО-2017 в Астане. Суточное проживание в общежитиях составит от двух до пяти тысяч тенге.