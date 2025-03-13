Сделать все кладбища объектами государственной собственности предлагает сенатор

Депутат сената Андрей Лукин считает, что правительство должно разработать законопроект «О погребении и похоронном деле» и таким образом навести порядок на кладбищах.

Сенатор, работавший ранее одним из руководителей финпола, в четверг в ходе пленарного заседания палаты заявил, что похоронный бизнес является теневым и неконтролируемым. Поэтому нужно сделать все кладбища объектами государственной собственности и создать государственную цифровую систему учета захоронений.

«Сфера ритуальных услуг требует особого внимания местных исполнительных органов и в связи с этим считаю необходимым исключить государственные предприятия, обслуживающие кладбища и оказывающие ритуальные услуги из комплексного плана приватизации и продажи. Закрепить на законодательном уровне статус кладбищ как объектов исключительно государственной собственности», - обратился Лукин с депутатским запросом к премьер-министру Олжасу Бектенову.

Депутат считает необходимым создать государственную цифровую систему учета захоронений с интеграцией в базы данных госорганов, усилить контроль сферы ритуальных услуг и установить предельные цены на основные услуги по погребению. Также он попросил ввести административную ответственность за незаконную продажу мест на кладбищах.

Свои предложения Лукин обосновал тем, что в сфере ритуальных услуг накопились серьезные проблемы и нужно обратить внимание на нелегальные похоронные бюро и содержание кладбищ.

«Этот бизнес стал теневым и неконтролируемой сферой экономики. Передача содержания кладбищ в частные руки вызывает общественный резонанс и поднимает ряд социальных, этических и экономических вопросов», - сказал сенатор.

Вызывает вопросы у депутата коммерциализации этой сферы, так как, напомнил он, во время пандемии частные операторы поднимали стоимость захоронений до 1 млн тенге, тогда как государственные структуры «обеспечивали доступные расценки».

«Передача рынка ритуальных услуг в конкурентную среду создает риски монополизации и криминализации. А это может привести и к мошенничеству, к незаконному выделению участков, перепродаже мест, незаконным эксгумациям, а также проблемам с учетом мест охранений», - добавил Лукин.

По его сведениям, сегодня только в Астане находится 28 кладбищ и один пантеон. И приватизация кладбищ, подчеркнул он, «ставит под угрозу такие объекты, как аллеи выдающихся деятелей Республики Казахстан, зеленый парк нового городского кладбища», а коммерциализация этих территорий «приведет к появлению VIP-захоронений и к потере государственного контроля»