Премьер поручил подготовить группировки сил и средств
Обильные осадки в марте и апреле повышают риски паводков - правительство
Паводки весной 2024 года, фото Киры Прейс

Тепло в марте и апреле 2025 года, которое будет сопровождаться обильными осадками на большей части Казахстана, повышают риски паводков. В ходе заседания республиканского штаба в четверг премьер-министр Олжас Бектенов поручил госорганам принять меры по недопущению подтоплений, а также подготовить группировку сил и средств в населенных пунктах, подверженным подтоплениям.

По информации министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева, площадь страны, покрытая снегом, составляет 67%. По прогнозам, март и апрель ожидаются теплыми, будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает риски паводков, говорится в сообщении на сайте премьер-министра.

Как отметили в правительстве, в текущем году «Казгидромет» впервые выпустил детализированные справки по каждой области, где указаны максимальные уровни расхода воды, объемов стоков по гидрологическим постам и определены населенные пункты, находящиеся в зоне риска.

Согласно этим документам, в зоне высокого риска находятся Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская области и области Абай, Ұлытау; в зоне среднего риска – Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области.

«Регионы должны находиться в режиме высокой готовности. Акиматы должны принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений населенных пунктов. Они должны быть все обвалованы и защищены в первую очередь от степных вод. Водопропускные сооружения, мосты и тюбинги должны быть очищены от льда и мусора и готовы к прохождению талых вод. Русла рек - очищены и укреплены. Узкие места на степных реках нужно расширить», - заявил Бектенов в этой связи.

Кроме того, он поручил подготовить группировку сил и средств в населенных пунктах, подверженных подтоплениям, а также определить места эвакуации и оснастить их всеми средствами жизнеобеспечения. Министерство по ЧС должны обеспечить круглосуточный мониторинг за паводковой обстановкой в стране. А акимат Атырауской области, с учетом высоких рисков на реках Жем и Кигач, должен принять меры по защите населенных пунктов, расположенных вдоль водоемов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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