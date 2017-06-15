Сенат ратифицировал соглашение о предоставлении помощи в 100 млн долларов Кыргызстану

На пленарном заседании сената парламента Казахстана принят Закон «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции», предусматривающий оказание помощи Кыргызстану на сумму 100 млн долларов, сообщает в четверг МИА «Казинформ».

«Соглашение подписано 26 декабря 2016 года в городе Санкт-Петербург. В соответствии с соглашением казахстанская сторона, в целях содействия процессам интеграции Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз, окажет Кыргызской Республике помощь, эквивалентную 100 миллионам долларов США. Помощь будет предоставлена Кыргызской Республике на реализацию мероприятий, предусмотренных «дорожными картами» по присоединению Кыргызской Республики к ЕАЭС», - сказал министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, представляя законопроект.

По словам министра, помощь будет направлена на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы ЕАЭС, приведение в соответствие с требованиями ЕАЭС санитарных, фитосанитарных и ветеринарных систем Кыргызской Республики. Помощь будет предоставляться поэтапно, в соответствии с отдельными межправительственными протоколами о техническом содействии в форме денежных средств, услуг по обучению, товаров.

Соглашением также предусмотрено принятие отдельного протокола о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием. В целях формирования очередного транша помощи кыргызская сторона предоставляет перечень мероприятий, а также заключение о наличии документов, подтверждающих целесообразность и обоснованность предоставления помощи. В свою очередь казахстанская сторона рассматривает предоставленные документы на предмет их целесообразности и соответствия мероприятиям «дорожных карт» и, в случае положительного решения согласовывает смету расходов. После этого смета расходов утверждается протоколом о техническом содействии. В целях контроля за целевым и эффективным использованием помощи в рамках казахстанско-кыргызского межправительственного Совета будет создана совместная двусторонняя ревизионная комиссия. Итоги ревизионной проверки будут оформляться в виде заключения-акта и направляться в Межправительственный совет для принятия решения о целесообразности дальнейшего финансирования.

Ранее мажилис одобрил четыре законопроекта, предусматривающих помощь Республике Кыргызстан для интеграции в Евразийский экономический союз.