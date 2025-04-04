Перизат Кайрат подозревается в хищении 2,8 млрд тенге для пострадавших от паводков – АФМ

В агентстве по финансовому мониторингу озвучили подробности некоторых эпизодов, по которым расследовалось уголовное дело в отношении руководителя общественного благотворительного фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат. В АФМ напомнили, что ей инкриминируются мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем.

«Перизат Кайрат в период с 2021 по 2024 гг. неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге», - также напомнили в ведомстве, отметив, что поступавшие в общественный фонд деньги Перизат Кайрат переводила на свои личные счета и счета матери, а в дальнейшем тратила их на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и пр.

В частности, по версии следствия, в период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Перизат Кайрат под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета фонда 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила.

«В целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договора о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения. В результате свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды», - отметили в АФМ.

Еще 72 млн тенге она перевела на счет ИП своей матери якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей Северо-Казахстанской области. Эти деньги Перизат Кайрат, по данным ведомства, обналичила и часть потратила на покупку часов Rolex за 6,9 млн тенге.

Кроме того, в январе 2024 года часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине она потратила на покупку ТОО «Rebel flowers» за 23 млн тенге, однако с целью отвода подозрений в хищении в договоре указала заниженную стоимость в 2 млн тенге.

«Ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге», - сообщили в АФМ.

В целом на похищенные деньги она приобрела четыре автомашины, четыре квартиры, два парковочных места, дом, земельный участок и строение. Также были изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге.

«На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест», - уточнили в АФМ.

Ранее сообщалось, что Перизат Кайрат подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины и 22 млн тенге при сборе денег на строительство реабилитационного центра общественного объединения «Батыр» в Акмолинской области. По версии обвинения, на эти деньги она купила элитную недвижимость в Астане, люксовые автомобили, дорогостоящую технику, одежду, обувь, сумки и брендовые ювелирные изделия.

Накануне заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов сообщил, что расследование уголовного дела в отношении Перизат Кайрат завершено, идет ознакомление с материалами уголовного дела участниками процесса. Он также добавил, что в период расследования были разные суммы ущерба, однако следствие остановилось на сумме в 3,5 млрд тенге.

Елемесов уточнил, что расследование завершено по трем эпизодам: сбор денег на строительство нового реабилитационного центра, сбор для пострадавших в Палестине и на ликвидацию последствий паводков. Эти эпизоды расследовались по статье 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Также есть два факта по легализации средств, добытых преступным путем, которые она скрыла, интегрировав в активы.

Мать Перизат Кайрат привлекают к ответственности по статьям 190 и 218 УК РК. В отношении нее избрана мера пресечения «домашний арест».