Сенат одобрил законопроект о снижении размера взносов в фонд медстрахования

«По обязательному социальному медицинскому страхованию законопроектом предлагаются: поправки в части изменения ставок и объектов исчисления и взносов; введение новой категории плательщиков; введение новых категорий лиц, за которых уплату взносов будет осуществлять государство. Регулируются вопросы организации работы Фонда медицинского страхования и лекарственного обеспечения в системе обязательного медицинского страхования и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», - сказал министр здравоохранения Казахстана Ельжан Биртанов, представляя законопроект.

По его словам, в связи макроэкономической ситуацией в стране, а также с целью снижения нагрузки на работодателей, министерством национальной экономики было предложено снизить размер ставки взносов государства и размер ставки взносов работодателей, зафиксировать размер ставки взносов индивидуальных предпринимателей, изменить объект исчисления для индивидуальных предпринимателей с одной минимальной зарплаты до двух минимальных зарплат.

Взносы государства на ОСМС, подлежащие уплате в Фонд медицинского страхования, предлагается установить в размере: с 1 января 2018 года - 3,75 процента; с 1 января 2019 года - 4 процента. С 1 января 2022 года размер взноса государства ежегодно будет устанавливаться на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. Отчисления работодателя на ОСМС предлагается установить: с 1 июля 2017 года - 1 процент от объекта исчисления отчислений; с 1 января 2018 года - 1,5 процента; с 1 января 2020 года - 2 процента, с 1 января 2022 года - 3 процента. Ранее предусматривалась следующая схема по размеру отчисления работодателя: в 2017 году - 2%, в 2018 году — 3%, в 2019 году – 4%, с 2020 года — 5%.

Как сообщил министр, в категорию лиц, за которых взносы будет уплачивать государство, войдут неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; неработающие оралманы; иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК; лица, завершившие обучение по очной форме обучения в организациях среднего технического и профессионального послесреднего высшего образования, а также послевузовского образования. Перечень плательщиков взносов в Фонд будет дополнен неактивным населением, в том числе самостоятельно занятыми, установленным законом РК о занятости населения; гражданами РК, выехавшими за пределы РК, за исключением выехавших на постоянное место жительства. Ставка взносов этих категорий лиц составит 5% от одной минимальной зарплаты. В настоящее время минимальная заработная плата равна 24 459 тенге, 5% - 1223 тенге.