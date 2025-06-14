«Росатом» выбран лидером консорциума для строительства АЭС в Казахстане. Межведомственная комиссия по вопросам развития атомной отрасли определила условия этой компании как наиболее выгодные и оптимальные, сообщили в субботу в агентстве по атомной энергии.

По информации пресс-службы, в шорт-лист потенциальных вендоров вошли «Росатом» (Россия), «China National Nuclear Corporation» (Китай), «Électricité de France» (Франция) и «Korea Hydro & Nuclear Power» (Южная Корея). Данные компании представили комплексный пакет материалов по техническим и коммерческим предложениям строительства АЭС в Казахстане. В частности - ориентировочную стоимость строительства, сроки реализации проекта, модель привлечения финансирования, подходы к локализации оборудования и строительных работ и так далее.

«Итоги анализа были представлены на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли, которая определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству АЭС в Казахстане, полученные от российской компании «Росатом». Далее следуют предложения китайской «China National Nuclear Corporation». Предложения французской «Électricité de France» и корейской «Korea Hydro & Nuclear Power» расположились на третьем месте», - заявили в Агентстве.

Таким образом, подчеркнули в ведомстве, компания «Росатом» определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане. В настоящее время, согласно предложениям «Росатома», начата проработка вопроса привлечения государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации.

Вместе с тем, агентство продолжит работу с иностранными партнерами по формированию эффективного международного консорциума по строительству первой в Казахстане АЭС.

Агентство в своем сообщении не привело данных о потенциальной стоимости и сроках строительства, предложенных «Росатомом».

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