​Реструктуризация активов ЕНПФ в Международном банке Азербайджана предполагает упущенную выгоду - Акишев

Решение Казахстана по активам ЕНПФ в Международном банке Азербайджана (МБА) предполагает упущенную выгоду. Выбор второй опции – перевода активов МБА в долг азербайджанского правительства – оптимальный вариант. Однако оценивать этот шаг стоит только после возвращения этих ценных бумаг в портфель ЕНПФ, заявил в четверг во время Астанинского экономического форума председатель Национального банка Данияр Акишев.

«(Выбор второго варианта реструктуризации долга Международного банка Азербайджана - V) – наиболее оптимальный вариант. <…> Но об этом можно будет говорить, когда бумаги сядут в портфель ЕНПФ. (Но в любом случае - V) можно будет говорить об упущенной выгоде», - сказал глава регулятора.

В середине мая Международный банк Азербайджана сообщил о своём дефолте. Причиной стали снижение цен на нефть, девальвация национальной валюты Азербайджана и слабый контроль качества кредитного портфеля. Одновременно с этим стало известно, что Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана инвестировал 71,3 млрд тенге своих активов (порядка $250 млн.) в ценные бумаги этого банка.

По словам председателя Нацбанка Данияра Акишева, сделка между ЕНПФ и МБА произошла в октябре 2014 года. Она была заключена по ставке в 8,25% годовых с 10-летним сроком обращения ценных бумаг. «Выпуск был осуществлён закрытым способом, через специализированную оффшорную компанию. Единственным инвестором, то есть 100% этой эмиссии, выступил Национальный банк Казахстана в качестве управляющего активами ЕНПФ. Решение о покупке облигаций МБА принималось не сотрудниками ЕНПФ, а теми людьми, которые в тот момент работали в Нацбанке», - отмечал Акишев.

По его словам, проблемы у МБА начались ещё в первой половине 2015 года. Однако тогда Нацбанк не предпринял усилий для возврата активов ЕНПФ. Работа в этом направлении началась только в начале 2016 года, и с того времени представители банка систематически отказывали в возвращении средств, руководствуясь условиями выпуска облигационной программы.

В конце мая во время встречи с кредиторами банка в Лондоне премьер-министр Азербайджана предложил несколько вариантов реструктуризации задолженности МБА. В четверг член совета директоров ЕНПФ Кайрат Келимбетов сообщил, что на ближайшем голосовании правительство Казахстана поддержит второй вариант, который предполагает обмен ценных бумаг МБА на $250 млн. на такой же объём ценных бумаг правительства Азербайджана на срок до 15 лет и ставкой вознаграждения в 3,5%. Он также заверил, что средства ЕНПФ, вложенные в МБА, будут возвращены в полном объёме.